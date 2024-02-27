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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
27 Şub 2024 - 12:40- Siyaset G:

Hürriyet, kaybeden Kılıçdaroğlu’nun yolundan gidiyor

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, aylardır süren suskunluğun ardından seçimlere bir ay kala vitesi yükseltmişe benziyor. Hürriyet, üst üste destek açıklamaları yapmaya başladı.

Hürriyet, kaybeden Kılıçdaroğlu’nun yolundan gidiyor mask
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KILIÇDAROĞLU TAKTİKLERİ

Büyükşehir ve İzmit adaylığı arasında uzun süre gitgeller yaşayan, hem örgütü hem de vatandaşı oyalayan Fatma Kaplan Hürriyet, seçime bir ay kala durumu toparlamaya çalışıyor. Geçen seçimde yanında olan birçok kişiyi kırıp, kendinden uzaklaştıran Hürriyet, şimdi yeni ittifaklarla bu seçimi de garantiye almaya çalışıyor. Hürriyet’in izlediği yol, seçtiği müttefikler ise son genel seçimi kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun taktiklerini hatırlatıyor.

DEM İLE ANLAŞTI

Hürriyet’in ilk hamlesi DEM Parti oldu. Kılıçdaroğlu gibi bu ittifak her ne kadar gizli tutulsa da, Hürriyet ile yapılan anlaşma sonrası DEM’in İzmit’te aday çıkarmaktan vazgeçtiği konuşuluyor. Hürriyet’in bir diğer hamlesi Gelecek Partisi ile yapılan ittifak. Kemal Kılıçdaroğlu’nun hiçbir fayda görmediği halde milletvekillerini CHP şemsiyesi altında meclise taşıyan Gelecek Parti’ye Hürriyet de sahip çıktı.

BAŞİSKELE OYUNU

Gelecek Partisi’nden bugün yapılan açıklamada İzmit’te aday çıkarmayacakları ve Hürriyet’i destekleyecekleri bildirildi. Öte yandan Başiskele’de CHP’li Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesinde de Hürriyet’in parmağı olduğu iddia ediliyor. Bu sayede Başiskele’de Saadet Adayı desteklenecek, karşılığında İzmit’te Hürriyet’e destek sağlanacağı konuşuluyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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27 Şub 2024 - 12:40 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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Yorumlar

(5)
05

İzmitli - İzmiti İzmitliler yönetecek... Muharrem tutuş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 13:54
01

. - İttifak kazanır Bravo tebrikler başarılar diliyorum Fatma başkan

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 27 Şubat 12:47
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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