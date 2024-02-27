Araç ve iş makinesi filtresi satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Körfez Belediye Başkanlığı ihale usulü araç ve iş makinesi filtresi satın alacak. Araç ve İş Makinesi Filtre Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 14 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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Kaynak: HABER MERKEZİ