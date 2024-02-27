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27 Şub 2024 - 13:24- Siyaset G:

CHP İl Başkanı Sarı, Anıl Acurman’ ın düşürülmesini değerlendirdi: İl Seçim Kurulu haksızlığa dur diyecektir

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CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylıktan düşürülmesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Sarı, açıklamasında, “Başiskele Belediye Başkan adayımız Anıl Acurman, siyasi ahlak ve etik dışı şekilde adaylığının düşürülmesi çabasıdır ve kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

CHP İl Başkanı Sarı, Anıl Acurman’ ın düşürülmesini değerlendirdi: İl Seçim Kurulu haksızlığa dur diyecektir mask
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BİR OPERASYONUN PARÇASI


CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylıktan düşürülmesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Sarı açıklamasında şunları söyledi; “Başiskele Belediye Başkan adayımız Anıl Acurman’ın Başiskele’de yarattığı heyecanın birilerinde korku yaratmasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak memnuniyetle karşıladık. Ancak siyasi ahlak ve etik dışı bir şekilde adaylığının düşürülmesi çabası, kabul edilebilir bir durum değildir. Bir operasyonun parçası olan şikâyetle, başkanımızın adaylığının düşürülmeye çalışılması hem demokrasiye hem de siyasi ahlaka tamamen aykırıdır.


BU HAKSIZLIĞA DUR DENİLECEKTİR


Siyaset rekabete muhtaç olsa da bu rekabetin etik kurallar içerisinde olması gerekir. Bugün İl Seçim Kurulunun Başiskele halkının adaylarından birisi olan Anıl Acurman’a karşı yapılan bu haksızlığa son vereceğine olan inancımızı korumak istiyoruz. Seçimlerde rekabet esas olsa da Basiskele’de aday çıkaran diğer partilerin de demokrasi bilincini ortaya koymaları için bugünkü durum bir demokrasi sınavıdır. İktidar ve muhalefet partileri Başiskele halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine yapılan bu çirkin operasyona sessiz kalmamalıdır. İl Seçim Kurulunun, yapılan bu haksızlık karşısında hakkaniyet çerçevesinde doğru karar vereceğine olan inancımızı koruduğumuzu vurgulamakla birlikte, tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

# ilçe, başkan, Kocaeli, seçim, Başiskele

27 Şub 2024 - 13:24 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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