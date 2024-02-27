Derince’de hedef; mutlu çocuklar, mutlu anneler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin spordan sağlık taramalarına, eğitimden sosyal ve kültürel etkinliklere kadar düzenlediği programlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” kapsamında kent genelinde gerçekleşen ve her yaştan anneye yeni nefes alanları açan Büyükşehir Belediyesi’nin projesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de uygulama kapsamında ailelerle bir araya geldi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN PROJESİ

Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen programa Başkan Adayı İbrahim Şirin’in yanı sıra Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri ile meclis üyesi adayları da iştirak etti. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Anne Şehir Projesi'nin 17. Şubesinin açılışı nedeniyle düzenlenen programa katılan İbrahim Şirin, “Büyükşehir Belediyemizin bu projesi Kocaeli genelinde annelere aktif hayatın parçası olmaları adına önemli bir fırsat sunuyor. Bu merkezlerin açılmasında emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN