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27 Şub 2024 - 14:01- Gündem G:

Kirada yüzde 25 zam sınırı uzayacak mı? Bakandan önemli açıklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulamasıyla ilgili, "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde meclisimizin vereceği karardır" dedi

Kirada yüzde 25 zam sınırı uzayacak mı? Bakandan önemli açıklama mask
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 2 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25'lik kira tavan zam oranı uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili de konuştu.

YÜZDE 25 ZAM SINIRI UZATILACAK MI?

Bakan Tunç'un konuyla ilgili ifadeleri şöyle: 2 yıl önce fahiş kira artışları nedeniyle TBMM kiracıların korunması bakımından, artışların normalin üzerinde olduğu için yıllık kira artışının yüzde 25’in üzerinde olamayacağına ilişkin Borçlar Kanunu’nda geçici madde eklendi. 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla süre sona ermişti. O süre 1 yıl daha uzatıldı.

Uzatılacak mı? Sorusu sorulduğunda. Ben şunu söyledim. Bu tabi TBMM’nin takdirinde olan bir husus. Maliye Bakanımızın enflasyon hedefinin düşürülmesi konusundaki çabaları var. Bir hedef de söz konusu. Hedefin tutturulması durumunda bu tür sınırlamalara gerek kalmayabileceğini söyledik. Dolayısıyla önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulmasıdır.

Pandemi, depremin etkisi ekonomimizi olumuz etkileyen unsurlar, birtakım tedbirler almak gerekiyordu. Hukukta zayıfı koruma ilkesi vardır. Kiracının korunması kiralayan karşısında bu hakkaniyetin bir gereğidir. Meclis böyle bir tedbiri düşündü. Uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin husus o günkü şartlara göre belirlenecek.

Maliye Bakanımızın enflasyonu düşürme hedefi var. İnşallah sağlanır, o günkü şartlar geldiğinde bu Meclisimizin uzatıp uzatmayacağı kararını vereceği zamandır. 1 Eylül’den itibaren arabuluculuk sistemi başlattık. Bu konudaki tartışmaları aşağı çektik.

Kira uyuşmazlıklarında 123 bin 60 başvuru var. Arabuluculuk sistemi olmasaydı direkt dava açmış olacaktı. Bu başvurunun 71 bin 112’si anlaşma ile sonuçlandı. Kiracı kiralayan gibi düşünürsek 142 bin kişi demek. Bunlar aynı mahalleyi, aynı çevreyi paylaşan, aynı aparmanda oturanlar var. Bunların birbirleri ile davalık olmasını önlemiş olduk.

Kiracı ile kiralayan hem kira miktarı konusunda hem de tahliye konusunda anlaşabildiklerini görüyoruz. Burada anlaşmama tutarı 35 bin 800, geride kalanlar süreci devam edenler.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# VAR, Enflasyon, meclis

27 Şub 2024 - 14:01 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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