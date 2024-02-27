İzmit’in göbeğinde gövde gösterisi yaptı...

İŞİMİZE DÖRT ELLE SARILDIK
31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit İstiklal Caddesi esnaflarıyla sabah kahvaltısında buluştu. Başkan Büyükakın’a esnaf büyük ilgi gösterdi. İzmit’te tam bir gövde gösterisine dönüşen esnaf buluşmasında konuşan başkan Büyükakın, “İşimize dört elle sarıldık. Herkesin fikrine değer verdik, her yere ve herkese yetişmeye çalıştık.
KARDEŞİM MUHARREM İLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ
Yeni dönemde de Muharrem Tutuş kardeşimizle uyum içerisinde çalışarak esnaf ve sanatkârlarımızın katkılarıyla Kocaeli’yi yenileyeceğiz. Kaynaklarımızı da en verimli şekilde kullanarak, sürdürülebilir bir gelişme sağlayacağız” dedi. Kocaeli Esnaf Odaları birliği Başkanı Kadir Durmuş’un da hazır bulunduğu esnaf buluşmasında başkan Büyükakın, esnafın gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Muharrem Tutuş, kahvaltı toplantısından sonra İstiklal caddesi esnafını gezdi, hayırlı işler temennisinde bulundu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kanka - Tahir başkan ve Muharrem tutuş iyi insanlar ama oylar CHP ue
Vatandaş Emekli - Vatandaşa hizmet
Türkiye - Bunların bir diş macununu en büyük paramız 200 tl ile alamadığımızdan haberi yok galiba.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.