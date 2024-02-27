İzmit’in göbeğinde gövde gösterisi yaptı...

İŞİMİZE DÖRT ELLE SARILDIK

31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit İstiklal Caddesi esnaflarıyla sabah kahvaltısında buluştu. Başkan Büyükakın’a esnaf büyük ilgi gösterdi. İzmit’te tam bir gövde gösterisine dönüşen esnaf buluşmasında konuşan başkan Büyükakın, “İşimize dört elle sarıldık. Herkesin fikrine değer verdik, her yere ve herkese yetişmeye çalıştık.

KARDEŞİM MUHARREM İLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ

Yeni dönemde de Muharrem Tutuş kardeşimizle uyum içerisinde çalışarak esnaf ve sanatkârlarımızın katkılarıyla Kocaeli’yi yenileyeceğiz. Kaynaklarımızı da en verimli şekilde kullanarak, sürdürülebilir bir gelişme sağlayacağız” dedi. Kocaeli Esnaf Odaları birliği Başkanı Kadir Durmuş’un da hazır bulunduğu esnaf buluşmasında başkan Büyükakın, esnafın gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Muharrem Tutuş, kahvaltı toplantısından sonra İstiklal caddesi esnafını gezdi, hayırlı işler temennisinde bulundu.



