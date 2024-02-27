YRP Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli’ye geliyor

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimler kapsamındaki çalışmaları kapsamında 1 Mart Cuma günü Kocaeli’de olacak. Saat 16.00’da kente gelecek olan Erbakan İzmit Fevziye Cami’nde ikindi namazını kıldıktan sonra çarşı esnafını ziyaret edip, vatandaşla bir araya gelecek. Erbakan daha sonra saat 19.00’da Antikkapı Düğün ve Toplantı Salonu’nda YRP Kocaeli İl ve İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelecek. Bu birliktelikte YRP Belediye Başkan Adayları ve meclis üyesi adayları da yer alacak. Edinilen bilgilere göre Fatih Erbakan yerel seçim çalışmalarını Kocaeli’den başlatmış olacak.