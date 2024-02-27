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Değirmendere’de çok güzel şeyler oluyor…

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Değirmendere’de çok güzel şeyler oluyor…

Uğur Uludağ
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Değirmendere’de çok güzel şeyler oluyor… mask
Değirmendere’de çok güzel şeyler oluyor…
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Değirmendere denince akla ilk Kocaelispor geliyor.

Bizim gençliğimizde Değirmendere’den Kocaelispor’un maçlarına çok taraftar gelirdi.

İsmetpaşa Stadı’nın hemen altında maç bitiminde otobüsler sıraya girip, yolcu beklerdi.

O dönem azımsanmayacak sayıda Değirmendere’den otobüsler gelirdi. Muavinler “Haydi Değirmendere” diye bağırırlardı.

Spor muhabirliğine başladığımı dönemde de Değirmenderespor’un amatör kümede oynayan basketbol takımı vardı.

1990’lı yıllarda amatör kümede basketbol maçları çok çekişmeli geçiyordu.

Akşam İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarda tribünler doluyordu. Şimdi bakıyorum da Süper Lig’de kadınlarda İzmit Belediyespor, Erkeklerde ise 1.Lig’de Kağıtspor yer alıyor ama tribünleri dolduramıyorlar.

Sonraki yıllarda Değirmenderespor’da kadın voleybol takımı kuruldu, ilimizi Süper Lig’de temsil etti.

O yıllarda Değirmenderespor futbolda çok fazla ses getiren kulüp değildi.

Hatta 2.Küme’de oynuyordu.

Bende o yıllarda 42 Evler Körfezspor’da forma giyiniyordum, Değirmenderespor’a rakip olduğunu hatırlıyorum…

… … …

Değirmenderespor, son 6-7 yıldır futbolda bütçeli takımlar oluşturuyor.

Severcan Kara’nın Başkanlığında Adem Ellebeş’in koordinatörlüğünde takım BAL’a bile çıktı.

BAL’da tutunmak zordur.

Şehir takımları bile bunu bazen yapamıyor.

Geçen yıl BAL’dan düşen Değirmenderespor, Süper Lig’e katılmama kararı aldı.

… … …

Değirmenderespor, Süper Lig’e katılmayınca acaba futbolda faaliyetlerine son mu veriyor diye konuşuluyordu.

A Takım düzeyinde lige katılmayan Değirmenderespor, yeni bir yönetim oluşturup geçen yıl altyapı hamlesi başlattı.

Benim de eski sporcum olan Sertan Saral, bir süredir “Hocam Değirmenderespor’da altyapıda çok güzel işler yapılıyor. Gelip görmeni istiyorum” diyordu.

Sertan Saray, bir iki kez arayınca sonunda O’nu kıramadım, Hulusi Özdilek Ağabeyle randevulaştık pazartesi günü Değirmendere Stadı’nda geldik…

… … …

Daha önce Sertan Saral’ı aradım, yaş grupları oyuncularını hazır tutsunlar, fotoğraflayalım diye.

Hulusi Ağabey ile arabada gelirken, “Abi dedim. İnşallah fotoğraf çekeceğiz ya, çocukların spor kıyafetleri düzgün olur. Ayrı ayrı renkte olmasın, çirkin gözüküyor”

Değirmendere Stadı’na geldik, sahaya baktım.

Bu ne güzellik…

Bir tarafta yeşil renkli bir yaş grubu çalışıyor. Sahanın bir yanında daha küçük yaş grubunda aynı renkte yağmurluk ve eşofman giymiş 11-12 yaşındaki minikler…

Çok güzel bir görüntüydü.

Sanki profesyonel kulübün altyapısı gibi…

3 grup çalışıyor, başlarında 3-4 teknik adam…

… … …

Değirmendere Stadı’nda ilk geldiğimde Murat Başak’ı gördüm. Gölcükspor ve Kocaelispor’da oynayan Murat Başak, benim B Genç karmamda futbolcuydu.

Biraz sohbet ettik.

Sonra beni İbrahim Odabaş ile tanıştırdı.

İbrahim Odabaş, şuan mevcut yönetimde altyapı sorumlusu. Ancak yeni dönemde yapılacak genel kurulda kulübün potansiyel Başkanı.

Çok genç ve karizmatik.

Altyapının koordinatörü Necattin Ayan da geldi.

İbrahim Odabaş ve Necattin Ayan ile önce ayak üstü sohbet ederken, o sırada Hulusi ağabey, sahada çocukların fotoğrafını çekiyordu.

… … …

İbrahim Odabaş ve Necattin Ayan’ın altyapıyla ilgili projeleri çok güzeldi.

Her yaş grubunda lige katıldıklarını söylediler.

Özellikle bir dönem Gölcükspor ve Değirmenderespor’un kaptanlığını yapan, küçük yaş gruplarında antrenörlük yapan Sezgin Bektaş’ın çalıştırdığı yaş grubunda çok yetenekli oyuncuların olduğunu belirttiler.

Sohbetin son bölümünde Sertan Saral da geldi.

Çok ilginçtir hem Sertan Saral, hem de Murat Başak’ın çocukları da Değirmenderespor alt yapısında oynuyor.

Sertan Saral’ın oğlu kendisi gibi kaleci.

Murat Başak’ın oğlu Yusuf ise en küçük yaş grubu olan 8-9 yaş grubunda oynuyor.

Onlarda çocuklarını güvenip, Değirmenderespor altyapısına emanet etmişler…

Demek ki, Değirmenderespor’da çok güzel işler oluyor…

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27 Şub 2024 - 14:22 Kocaeli/ Gölcük- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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