Değirmenderespor alt yapısı ile geliyor

İBRAHİM ODABAŞ VE AYAN YÖNETİMDE ALT YAPI HAMLESİ
Değirmenderespor, bu sezon A Takımlarda lige katılmayınca altyapısına yöneldi. İbrahim Uzuner Başkanlığındaki yönetim kurulunda altyapıdan sorumlu yönetici olan İbrahim Odabaş çabalarıyla altyapı hamlesi başlatıldı. Altyapının Koordinatörlüğüne Necattin Ayan getirildi. Necattin Ayan’ın koordinatörlüğünde altyapı da teknik adam olarak Ahmet İnce, Murat Uçer, Sezgin Bektaş, Efkan Kargoğlu, Ersan Gör, Yunus Kuzgun ve Engin Esmer görev yapıyor.
FUTBOL OKULU’NDAN YETİŞİP MÜSABAKA TAKIMLARINA GELİYOR
Yeşil-Siyahlı ekip, altyapılarda çalışmalara futbol okulundan başlıyor. Futbol okulu ayrı bir sahada, çim halı tesislerinde çalışıyor. Futbol okulunda Necattin Ayan, Engin Esmer ve Yunus Kuzgun görev yapıyor. Futbol okulunda yetişen, yetenekli isimler daha sonra müsabaka gruplarına katılıyor. Koordinatör Necattin Ayan, “2-3 yıldır biz altyapıdayız. Bu yıl yönetim kurulu bizlere tüm imkanları sunuyor. Altyapımızdan çok yetenekli isimler var. Bunlar ileri de A takımın hüviyetini oluşturacaklar” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.