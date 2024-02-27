Değirmenderespor alt yapısı ile geliyor

İBRAHİM ODABAŞ VE AYAN YÖNETİMDE ALT YAPI HAMLESİ

Değirmenderespor, bu sezon A Takımlarda lige katılmayınca altyapısına yöneldi. İbrahim Uzuner Başkanlığındaki yönetim kurulunda altyapıdan sorumlu yönetici olan İbrahim Odabaş çabalarıyla altyapı hamlesi başlatıldı. Altyapının Koordinatörlüğüne Necattin Ayan getirildi. Necattin Ayan’ın koordinatörlüğünde altyapı da teknik adam olarak Ahmet İnce, Murat Uçer, Sezgin Bektaş, Efkan Kargoğlu, Ersan Gör, Yunus Kuzgun ve Engin Esmer görev yapıyor.

FUTBOL OKULU’NDAN YETİŞİP MÜSABAKA TAKIMLARINA GELİYOR

Yeşil-Siyahlı ekip, altyapılarda çalışmalara futbol okulundan başlıyor. Futbol okulu ayrı bir sahada, çim halı tesislerinde çalışıyor. Futbol okulunda Necattin Ayan, Engin Esmer ve Yunus Kuzgun görev yapıyor. Futbol okulunda yetişen, yetenekli isimler daha sonra müsabaka gruplarına katılıyor. Koordinatör Necattin Ayan, “2-3 yıldır biz altyapıdayız. Bu yıl yönetim kurulu bizlere tüm imkanları sunuyor. Altyapımızdan çok yetenekli isimler var. Bunlar ileri de A takımın hüviyetini oluşturacaklar” dedi.