HDP’li Encü’den, Hürriyet’e destek verilmesine tepki: Kürt düşmanı bir adaya hiçbir Kürt oy vermez

DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, İzmit Belediye Başkan adayları Gencer Demirkaya’nın adaylığını geri çekeceklerini ve belediyenin kaybedilmemesi için Fatma Kaplan Hürriyet’e destek vereceklerini söyledi. DEM Parti’nin bu kararı rahatsızlık yarattı. Fatma Kaplan Hürriyet’in, Afrin’de yapılan operasyonda isminin top mermisine yazılmasına, “Sizleri seviyorum kahramanlar” diye cevap verirken, o paylaşımı yeniden gündeme getirildi.
‘KÜRT DÜŞMANI BİR ADAYA HİÇBİR KÜRT OY VERMEZ’
26. dönem HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Hürriyet’in paylaşımının fotoğrafını paylaşarak, “Bu anlayışa sahip olan ırkçı, faşist, Kürt düşmanı bir adaya hiçbir Kürt oy vermez! İzmit’te yapılan bu yanlıştan derhal dönülmeli!” dedi.
DEM Partili birçok kişi de Fatma Kaplan Hürriyet’i Encü’nün söylemleri gibi Kürt düşmanı olarak tanımlayarak, Hürriyet’e destek verilmesine aynı şekilde tepki gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Başiskeleli - Bırakın bu işleri bir kendinizi kurnaz sanmayın sizin etle tırnak gibi olduğunuzu bilmeyen kimse kalmadı kankalar sizi…
Doğrucu Davut. - Sağır sultan bile duydu.
Bunlar vatandaşı aptal zannediyor. CHP ile dem Parti etle tırnak gibidir.
Emekli - Fatma baş taçı
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.