HDP’li Encü’den, Hürriyet’e destek verilmesine tepki: Kürt düşmanı bir adaya hiçbir Kürt oy vermez

DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, İzmit Belediye Başkan adayları Gencer Demirkaya’nın adaylığını geri çekeceklerini ve belediyenin kaybedilmemesi için Fatma Kaplan Hürriyet’e destek vereceklerini söyledi. DEM Parti’nin bu kararı rahatsızlık yarattı. Fatma Kaplan Hürriyet’in, Afrin’de yapılan operasyonda isminin top mermisine yazılmasına, “Sizleri seviyorum kahramanlar” diye cevap verirken, o paylaşımı yeniden gündeme getirildi.

‘KÜRT DÜŞMANI BİR ADAYA HİÇBİR KÜRT OY VERMEZ’

26. dönem HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Hürriyet’in paylaşımının fotoğrafını paylaşarak, “Bu anlayışa sahip olan ırkçı, faşist, Kürt düşmanı bir adaya hiçbir Kürt oy vermez! İzmit’te yapılan bu yanlıştan derhal dönülmeli!” dedi.

DEM Partili birçok kişi de Fatma Kaplan Hürriyet’i Encü’nün söylemleri gibi Kürt düşmanı olarak tanımlayarak, Hürriyet’e destek verilmesine aynı şekilde tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi