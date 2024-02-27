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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
27 Şub 2024 - 14:26- Siyaset G:

HDP’li Encü’den, Hürriyet’e destek verilmesine tepki: Kürt düşmanı bir adaya hiçbir Kürt oy vermez

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DEM Parti, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e destek için adayını geri çekme kararı alırken, Hürriyet’e yönelik tepkiler oluştu. 26. dönem HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Hürriyet’i ırkçı, faşist, Kürt düşmanı bir aday olarak tanımlayarak, “Kürt düşmanı bir adaya hiçbir Kürt oy vermez” dedi.

HDP’li Encü’den, Hürriyet’e destek verilmesine tepki: Kürt düşmanı bir adaya hiçbir Kürt oy vermez mask
HDP’li Encü’den, Hürriyet’e destek verilmesine tepki: Kürt düşmanı bir adaya hiçbir Kürt oy vermez
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DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, İzmit Belediye Başkan adayları Gencer Demirkaya’nın adaylığını geri çekeceklerini ve belediyenin kaybedilmemesi için Fatma Kaplan Hürriyet’e destek vereceklerini söyledi. DEM Parti’nin bu kararı rahatsızlık yarattı. Fatma Kaplan Hürriyet’in, Afrin’de yapılan operasyonda isminin top mermisine yazılmasına, “Sizleri seviyorum kahramanlar” diye cevap verirken, o paylaşımı yeniden gündeme getirildi.

‘KÜRT DÜŞMANI BİR ADAYA HİÇBİR KÜRT OY VERMEZ’

26. dönem HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Hürriyet’in paylaşımının fotoğrafını paylaşarak, “Bu anlayışa sahip olan ırkçı, faşist, Kürt düşmanı bir adaya hiçbir Kürt oy vermez! İzmit’te yapılan bu yanlıştan derhal dönülmeli!” dedi.

DEM Partili birçok kişi de Fatma Kaplan Hürriyet’i Encü’nün söylemleri gibi Kürt düşmanı olarak tanımlayarak, Hürriyet’e destek verilmesine aynı şekilde tepki gösterdi.

HDP’li Encü’den, Hürriyet’e destek verilmesine tepki: Kürt düşmanı bir adaya hiçbir Kürt oy vermez

Kaynak: Haber Merkezi

# parti, başkan, Kocaeli, fatma kaplan hürriyet, İzmit

27 Şub 2024 - 14:26 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Başiskeleli - Bırakın bu işleri bir kendinizi kurnaz sanmayın sizin etle tırnak gibi olduğunuzu bilmeyen kimse kalmadı kankalar sizi…

Yanıtla . 8Beğen . 3Beğenme 27 Şubat 14:40
03

Doğrucu Davut. - @Başiskeleli 02 nolu yoruma cevabı: Sağır sultan bile duydu.

Bunlar vatandaşı aptal zannediyor. CHP ile dem Parti etle tırnak gibidir.

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 27 Şubat 15:12
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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