Odabaş: Kendimizi bu çocuklara adadık

“GELECEĞİMİZ ALTYAPIDA”

İbrahim Odabaş, Değirmendere’de altyapıyla ilgili çok önemli bir potansiyelin olduğunu, bunu da kullanmak istediklerini söyledi. Odabaş, “Altyapıdaki bu ışığı görünce, bize de bir çalışma şevki ve azmi geldi. Haftanın 5-6 gününü burada geçiriyorum. Bu çocuklar benim ailem gibi oldu. Gençlere verdiğimiz hizmetin karşılığını alınca da kendimizi bu işe daha çok vermeye başladık. Gerçekten de çok büyük keyif alıyoruz. Altyapımızda birbirinden değerli teknik adamlarımız var. Bizimle çalıştıkları, bizİ tercih ettikleri içinde kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“ÖNCE YÖNETİM, SONRA 1.KÜME”

İbrahim Odabaş, altyapı işini çözdüklerini, kulübün geleceğini garanti altına aldıklarını belirterek, “Altyapımız tamam. Şimdi A takımla ilgili projelerimiz var. Ama öncelikli olarak yeni yönetim kurulunu belirleyeceğiz. Mayıs ayında genel kurulumuz var. Burada kulübe ekonomik katkı sağlayacak 4-5 yönetici ile futbolun içinden gelmiş, futbol aklı olan 4-5 ismi yönetime katacağız. Gelecek yıl A takım 1.Küme’den başlayacak. İyi bir takım yapacağız. A Takımda da hedefimiz Süper Lig’de oynamak” dedi.