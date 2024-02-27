Odabaş: Kendimizi bu çocuklara adadık

“GELECEĞİMİZ ALTYAPIDA”
İbrahim Odabaş, Değirmendere’de altyapıyla ilgili çok önemli bir potansiyelin olduğunu, bunu da kullanmak istediklerini söyledi. Odabaş, “Altyapıdaki bu ışığı görünce, bize de bir çalışma şevki ve azmi geldi. Haftanın 5-6 gününü burada geçiriyorum. Bu çocuklar benim ailem gibi oldu. Gençlere verdiğimiz hizmetin karşılığını alınca da kendimizi bu işe daha çok vermeye başladık. Gerçekten de çok büyük keyif alıyoruz. Altyapımızda birbirinden değerli teknik adamlarımız var. Bizimle çalıştıkları, bizİ tercih ettikleri içinde kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
“ÖNCE YÖNETİM, SONRA 1.KÜME”
İbrahim Odabaş, altyapı işini çözdüklerini, kulübün geleceğini garanti altına aldıklarını belirterek, “Altyapımız tamam. Şimdi A takımla ilgili projelerimiz var. Ama öncelikli olarak yeni yönetim kurulunu belirleyeceğiz. Mayıs ayında genel kurulumuz var. Burada kulübe ekonomik katkı sağlayacak 4-5 yönetici ile futbolun içinden gelmiş, futbol aklı olan 4-5 ismi yönetime katacağız. Gelecek yıl A takım 1.Küme’den başlayacak. İyi bir takım yapacağız. A Takımda da hedefimiz Süper Lig’de oynamak” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Uzuntarlalıç - Zaten süper ligdeydi ddere çekilmeseydinizde oynasaydınız
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.