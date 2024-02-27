Ramazan öncesi et fiyatları uçuşa geçti: Müdahale geliyor

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektöründe artan şikayetlere dikkat çekerek, Ramazan ayı öncesinde fiyatların yükseldiğini ifade etti. Küle, vatandaşların uygun fiyatlarla et ürünlerine ulaşabilmesi için gereken adımların atılacağını belirtti. Ancak fiyatlar kontrol altına alınamıyor.
Kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışın durdurulamadığını dile getiren Küle, kıyma ve kuşbaşı gibi ürünlerin fiyatlarının 500 ve 550 lirayı aştığını vurguladı. Rekabet Kurumu'nun, piyasadaki suistimallere karşı ciddi adımlar attığını belirten Küle, en büyük üreticiye 73 milyon lira idari para cezası verildiğini açıkladı.
KÜLE: "SUNİ FİYAT ARTIŞLARINA MÜSAMAHAYA GÖSTERMEYECEĞİZ"
Birol Küle, Ramazan ayına yaklaşırken kırmızı et fiyatlarının tekrar gündeme geldiğini söyledi. Şikayetlerin artış gösterdiğini belirten Küle, Rekabet Kurumu'nun vatandaşların uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine erişimini sağlamak için gereken adımları atacağını vurguladı. Şikayetlerin titizlikle incelendiğini ve suni fiyat artışlarına asla müsamaha gösterilmeyeceğini ifade eden Küle, bu konuda en sert yaptırımların uygulanacağını belirtti.
Kaynak: TRT Haber
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Lütfen Müdahale Etmeyi - Lütfen müdahale etmeyin.. bir mal pahalı olur ucuz olur .piyasada varsa problem yok . Bugünkü pahalılığın sebebi sizin müdahaleleriniz zaten. . Geçen sefer pahalı dediniz yurtdışından hayvan getirdiniz şahsen tanıdığım bir çiftliğin sahipleri bu karar üzerine çiftliği kapattilar. Hayvancılık bu ulkede para için yapılmıyor alışkanlıktan yapılıyor zaten para kazandıkları falan yok ancak geçimlerini sağlıyorlar çiftçiyi kusturunce çiftçi hayvan bakmayı bırakınca geri dönüşü olmuyor. Gerçekten ucuz et isteniyorsa yem desteği verin mazot desteği verin.. bunlari yapamıyoruz fiyat baskılama veya pahalı hayvan getirip ucuza satma gibi işler yapmayin..Lütfen piyasaya müdahale etmeyin.
Son Pişman - Hani Tarım Bakanlığı canlı hayvan ithalatı yapacak ve piyasayı kontrol edecekti ?
Sanırım bu durum artık enflasyona bağlı fiyat artışı değil, köyden şehire göçü durdurup tersine çevirmek için kasıtlı yapılıyor, şehirde yaşayıp çalışmayan yani emekli ve işsizler açlığa mahkum edilip köylerine dönmeye zorlanıyorlar.
Köy hayatı şehire göre çok kolay ve ucuz hale geldi, malları para ediyor, vergi dertleri yok, her hizmet ayaklarına geliyor
Erdem - Konuşacağınıza yapsanız
Prometeon - Geç kaldınız fırsatçılar etiket değişti vata
[email protected] , - Duyda inan,nezaman yükselen fiyatlar dusmustur
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.