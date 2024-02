Ramazan öncesi et fiyatları uçuşa geçti: Müdahale geliyor

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektöründe artan şikayetlere dikkat çekerek, Ramazan ayı öncesinde fiyatların yükseldiğini ifade etti. Küle, vatandaşların uygun fiyatlarla et ürünlerine ulaşabilmesi için gereken adımların atılacağını belirtti. Ancak fiyatlar kontrol altına alınamıyor.

Kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışın durdurulamadığını dile getiren Küle, kıyma ve kuşbaşı gibi ürünlerin fiyatlarının 500 ve 550 lirayı aştığını vurguladı. Rekabet Kurumu'nun, piyasadaki suistimallere karşı ciddi adımlar attığını belirten Küle, en büyük üreticiye 73 milyon lira idari para cezası verildiğini açıkladı.

KÜLE: "SUNİ FİYAT ARTIŞLARINA MÜSAMAHAYA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Birol Küle, Ramazan ayına yaklaşırken kırmızı et fiyatlarının tekrar gündeme geldiğini söyledi. Şikayetlerin artış gösterdiğini belirten Küle, Rekabet Kurumu'nun vatandaşların uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine erişimini sağlamak için gereken adımları atacağını vurguladı. Şikayetlerin titizlikle incelendiğini ve suni fiyat artışlarına asla müsamaha gösterilmeyeceğini ifade eden Küle, bu konuda en sert yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Kaynak: TRT Haber