Cezası onaylandı, Oğuz Ceylan örneği işe yaramadı

1 MAÇ CEZASI ONANDI

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle golcü Mauro İcardi’ye 1 maç ceza verilmişti. Galatasaray, Tahkim Kurulu'na yaptığı savunmada daha önce Oğuz Ceylan'a verilen cezayı emsal gösterdi. Galatasaray'ın savunmasında Oğuz Ceylan'a Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle 10 bin TL'lik para cezasının verilmesi yer aldı. Sarı-Kırmızılı kulübün İcardi’ye de para cezası verilmesi yönündeki itiraz başvurusunu Tahkim Kurulu kabul etmedi. Kurul, G.Saraylı futbolcuya 1 maç ceza uyguladı.

MAURO İCARDİ’YE 1 MAÇ

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro İcardi’ye Ankaragücü maçındaki sportmenliği aykırı hareketten 1 maç ceza verildi.

PARA CEZASI ALMIŞTI

Kocaelisporlu Oğuz Ceylan’a Sakarya maçında yaptığı bu hareket için yapılan iyi savunmadan dolayı para cezası verilmişti.