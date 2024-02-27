Cezası onaylandı, Oğuz Ceylan örneği işe yaramadı

1 MAÇ CEZASI ONANDI
Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle golcü Mauro İcardi’ye 1 maç ceza verilmişti. Galatasaray, Tahkim Kurulu'na yaptığı savunmada daha önce Oğuz Ceylan'a verilen cezayı emsal gösterdi. Galatasaray'ın savunmasında Oğuz Ceylan'a Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle 10 bin TL'lik para cezasının verilmesi yer aldı. Sarı-Kırmızılı kulübün İcardi’ye de para cezası verilmesi yönündeki itiraz başvurusunu Tahkim Kurulu kabul etmedi. Kurul, G.Saraylı futbolcuya 1 maç ceza uyguladı.
MAURO İCARDİ’YE 1 MAÇ
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro İcardi’ye Ankaragücü maçındaki sportmenliği aykırı hareketten 1 maç ceza verildi.
PARA CEZASI ALMIŞTI
Kocaelisporlu Oğuz Ceylan’a Sakarya maçında yaptığı bu hareket için yapılan iyi savunmadan dolayı para cezası verilmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.