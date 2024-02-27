Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette görkemli bir şekilde karşılanan Mesut Çetinkaya duygulu anlar yaşadı. Çetinkaya yaptığı açıklamada; “Karamürselli kardeşiniz olarak bu akşam sizlerle gurur duydum.
Beni ve ekibimi büyük bir coşkuyla karşıladınız.
KARAMÜRSEL ‘MESUT’ OLACAK
Başta Dernek Başkanı Onur Açık kardeşim olmak üzere tüm ekibinize tek tek teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi. Dernek üyeleri ziyaret sırasında; “Gel Beraber Mesut Olalım”, “Karamürsel Mesut Olacak” tezahüratlarında bulundu. Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Onur Açık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Mesut Çetinkaya’ya teşekkür etti
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.