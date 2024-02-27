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Çiftçi: Biz Çayırova’mıza sevdalıyız

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Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İnönü Mahallesi’nde ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Görev süresi boyunca Çayırova’da çok güzel hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Çiftçi, “Bu işler sevda ile olur, bizler Çayırova’mıza sevdalıyız” dedi.

Çiftçi: Biz Çayırova’mıza sevdalıyız mask
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki kadınlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Gerçekleşen toplantılarda görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Çiftçi, önümüzdeki dönemde çizdikleri yol haritasını da Çayırovalı kadınlara anlatıyor. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, ilk olarak 5 yıllık süreçte Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı eser ve hizmetlere yönelik bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Sinevizyonun ardından İnönü Mahallesi sakinlerine seslenen Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“BU İŞLER SEVDA İLE OLUR”

Çayırova’mızda, birlik ve beraberliğimizin mayası olan bu kardeşliğimizin devamı için yavrularımızı geleceğe hazırlamalıyız. Çocuklarınızın geleceğine önem verdiğiniz için, çocuklarınızın en güzel şekilde geleceğe hazırlanmasına katkı sunduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beyannamemize çok güzel hizmetler koyduk. Bizler çok güzel işlere imza atmaya ve yavrularımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bu işler lafla olmaz, bu işler sevda ile dertlenmeyle olur, bizler Çayırova’mıza sevdalıyız. Bizim sloganımız ‘Sevince’ değil mi? Dolayısıyla biz Çayırova’mızı sevdiğimiz ve sevdalı olduğumuz için, çocuklarımızın dertleriyle dertlenmeye niyetli olduğumuz için bu güzel hizmetleri yaptık, güzel işler de yapmaya devam edeceğiz inşallah.” Konuşmanın ardından Başkan Çiftçi, programa gelen çocuklarla günün anısına fotoğraf çektirdi ve daha sonra kendisine gelen talepleri dinledi.

Kaynak: BÜLTEN

# parti, başkan, HER, Cumhur İttifakı, 31 Mart, Çayırova

27 Şub 2024 - 15:07 - Siyaset --- Okunma

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