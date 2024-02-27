İzmit Belediyesi’nde intihar girişimi

9'UNCU KATTA İNTİHAR GİRİŞİMİ
Bugün öğle saatlerinde İzmit Belediye binasına gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, 9’uncu kata çıkarak intihar edeceğini söyledi. Belediye çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri bina içerisine girerek genç adamı dışarıya çıkardı. Ambulans ile hastaneye götürülen kişinin sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Şaka - Bu Nasıl Belediye 9. kata çıkan intihar girişiminde bulunuyor kimse kilitlemiyormu kapıları
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.