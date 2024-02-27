İl Seçim Kurulu Acurman için kararını yarın verecek

ANIL ACURMAN’IN ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ
Başiskele İlçe Seçim Kurulu, CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Avukat Anıl Acurman’ın, adaylığı hakkında bir şahsın ‘ilçe başkanlığı görevinden zamanında istifa etmedi’ itirazı üzerine adaylığını düşürdü. Acurman bu kararın ardından dün Kocaeli İl Seçim Kurulu’na gerekli belgeleri ibraz ederek, zamanında istifa ederek başvuru yaptığına dair itiraz dilekçesini sundu.
İL SEÇİM KURULU ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR
Kocaeli İl Seçim Kurulu Başkanı Atilla Darı ve il seçim kurulu üyeleri bugün Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesini görüşmek üzere toplandı. Yapılan toplantıda Acurman’ın adaylığının görüşüldüğü fakat “araştırmaların devam ettiği” gerekçesiyle nihai karar çıkmadı. Son kararın yarın verileceği öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.