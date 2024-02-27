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27 Şub 2024 - 15:39- Siyaset G:

İl Seçim Kurulu Acurman için kararını yarın verecek

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İl Seçim Kurulu, belediye başkan adaylığı düşürülen Anıl Acurman’ın başvurusu üzerine toplanırken, karar alınamadı. Son karar yarın verilecek.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İl Seçim Kurulu Acurman için kararını yarın verecek mask
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ANIL ACURMAN’IN ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Başiskele İlçe Seçim Kurulu, CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Avukat Anıl Acurman’ın, adaylığı hakkında bir şahsın ‘ilçe başkanlığı görevinden zamanında istifa etmedi’ itirazı üzerine adaylığını düşürdü. Acurman bu kararın ardından dün Kocaeli İl Seçim Kurulu’na gerekli belgeleri ibraz ederek, zamanında istifa ederek başvuru yaptığına dair itiraz dilekçesini sundu.

İL SEÇİM KURULU ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Kocaeli İl Seçim Kurulu Başkanı Atilla Darı ve il seçim kurulu üyeleri bugün Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesini görüşmek üzere toplandı. Yapılan toplantıda Acurman’ın adaylığının görüşüldüğü fakat “araştırmaların devam ettiği” gerekçesiyle nihai karar çıkmadı. Son kararın yarın verileceği öğrenildi.

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27 Şub 2024 - 15:39 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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