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Ömeroğlu, “Lojistik Köy” projesi Dilovası’na vizyon katacak

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31 Mart yerel seçim çalışmalarına hız veren Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, S.S Diliskelesi Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi. Nakliyeci esnafından destek isteyen Ömeroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirecekleri “Lojistik Köy” projesinin Dilovası’na vizyon katacağını söyledi.

Ömeroğlu, “Lojistik Köy” projesi Dilovası’na vizyon katacak mask
Ömeroğlu, “Lojistik Köy” projesi Dilovası’na vizyon katacak
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31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi adaylığının belirlenmesinin ardından Dilovası’nı mahalle mahalle gezen, STK’lar, yöre dernekleri, kooperatifler, esnaflar ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, önceki gün nakliyeci esnafıyla bir araya geldi. S.S Diliskelesi Koop Dernek Başkanı Yakup Demir ve Nakliyeci esnafların konuğu olan AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ömeroğlu, projelerini anlatarak destek istedi. Ziyarete AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, SKM Başkanı Veysi Akyol, meclis üyesi adayları ve nakliyeci esnafı katıldı.

DEMİR, ÖMEROĞLU’NA BAŞARILAR DİLEDİ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren S.S Diliskelesi Koop Dernek Başkanı Yakup Demir “ Yeni kurulan ve geçtiğimiz ay yapılan olağan kongre sonrası arkadaşlarımızın teveccühü ile başkanlık görevine seçildikten sonra hem nakliyeci esnafımızın hem de ilçemizin kalkınması için bizde elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Dilovası’nda önemli bir yere sahip olan nakliyeci esnafımızın kalkınması konusunda da önemli çalışmalar yapmak istiyoruz. Tabi bunları yaparken en güçlü destekçimiz olacak olan yerel yönetimle de Dilovası’nın kalkınması noktasında istişarelerde bulunarak çalışmak isteriz. İlçemizin yetiştirdiği ve kendini her alanda geliştiren Ramazan Ömeroğlu abimizin de seçildiği takdirde ilçemize önemli katkıları olacağına inanıyor ve çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum.”dedi.

Ömeroğlu, “Lojistik Köy” projesi Dilovası’na vizyon katacak

DİLOVASI'NI GÜZEL YARINLARA TAŞIYACAĞIM

Demir’in ardından konuşan AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu’da yaptığı konuşmasında "Cumhurbaşkanımız ve Partimizin aldığı karar doğrultusunda Dilovası'na hizmet için göreve layık görüldüm. Bu benim için onur verici bir durum. Bu onura layık olmak adına Dilovası'nın daha güzel yarınlarına ulaşması adına üzerime düşen her türlü çalışmayı yapmaya hazırım. Bu konuda çok şanslıyım. Hükümetimiz, milletvekillerimiz ve Büyükşehir belediyemiz her zaman yanımızda olacak. Onların desteği ile Dilovamızı görev süremiz içerisinde her geçen gün daha güzel yarınlara taşıyacağıma inanıyorum. Bu konuda siz değerli nakliyeci esnafımızın desteğini istiyorum." dedi.

Ömeroğlu, “Lojistik Köy” projesi Dilovası’na vizyon katacak

“LOJİSTİK KÖY” PROJESİ DİLOVASI’NA VİZYON KATACAK

Diliskelesi nakliyeci esnafına müjdeler de veren Ömeroğlu, geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın’da seçim beyannamesinde açıkladığı Dilovası’na büyük vizyon katacak olan “Lojistik Köyü” projemizi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçireceğiz. 8 milyon metrekare alanda kurulacak olan “Lojistik Köy’de” serbest bölgeleri, teknoloji geliştirme alanları, depo, antrepo ve tır parkları, Yeni Kuzey Demiryolu bağlantı yolları, Kuzey Marmara bağlantısı, Liman ve Sanayi Tesisleri Elleçleme kapasite artırımı olacak. Bu devasa proje Dilovası’na büyük bir vizyon katacaktır. Önümüzdeki süreçte yapılması için büyük gayretimiz olacak. Seçim beyannamesine koyarak Dilovası’na yapılması konusunda büyük emekleri olacak olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine de Dilovası adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: Bülten

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27 Şub 2024 - 15:46 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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