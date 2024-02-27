Süper Lig Play-Off’ta ilk maçlar cumartesi

KARAMÜRSEL-BAĞDAT
2 Mart Cumartesi günü oynanacak ilk haftanın en önemli maçında Karamürselspor, A Grubu’nun şampiyonu Bağdatspor’u konuk edecek. Karamürsel Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak. Play-Off ilk haftanın diğer maçında Körfez GB, Esentepe Stadı’nda 16.30’da Darıca Türkelispor’u ağırlayacak. Çayırovaspor ile Beylikbağıspor arasındaki maçta Dilovası Stadı’nda 15.00’de başlayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.