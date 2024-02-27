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Özlü: “Başiskele’nin Yeşiline Yeşil Katacağız”

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Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, yeni dönemde de Başiskele’nin yeşil doğasını koruyacak hizmet ve eserlerle daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir Başiskele için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Özlü: “Başiskele’nin Yeşiline Yeşil Katacağız” mask
Özlü: “Başiskele’nin Yeşiline Yeşil Katacağız”
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AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, ilçenin her bir mahallesini sokak sokak, adım adım dolaşarak hemşerileriyle kucaklaşmayı sürdürüyor. Başiskele’de 7’den 70’e tüm hemşerileriyle gönül köprüleri kuran Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında yine Başiskeleli komşularıyla iç içe olmaya devam ediyor. Kentte çalınmadık kapı, sıkılmadık el,  girilmedik gönül bırakmayacaklarını her fırsatta söyleyen Başkan Özlü, Bahçecik’te bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek hemşerilerinin gönül hanelerine misafir oldu. Başkan Özlü’ye ziyaretlerinde AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi de eşlik etti.

 

İLÇENİN ULU ÇINARLARININ HAYIR DUALARINI ALDI

AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, Şehitekrem, Kılıçarslan ve Yeşilkent Mahallelerinde öncelikle hasta ve yaşlı ziyaretleriyle ilçenin ulu çınarlarını evlerinde ziyaret ederek büyüklerinin hayır dualarını aldı. Başkan Özlü, kutsal topraklara giderek umre ziyaretini gerçekleştiren hemşerilerinin evlerine de misafir oldu. Sıcak ve samimi ortamda hemşerileriyle hasbihal eden Başkan Özlü, yaptıkları umrenin ve ibadetlerin kabul olmasını dileyerek misafirperverliklerinden dolayı kıymetli komşularına teşekkür etti.

Özlü: “Başiskele’nin Yeşiline Yeşil Katacağız”

 

“HEMŞEHRİLERİMİZİN YOĞUN TEVECCÜHÜ ÇALIŞMA AZMİMİZİ ARTTIRIYOR”

Başkan Özlü, Bahçecik’te gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçenin güzide ailelerinden Özkaradenizliler ve Tantaoğulları aileleriyle de bir araya geldi.  Özkaradenizliler ve Tantaoğulları aileleri tarafından büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanan Başkan Özlü, gösterilen samimi ilgiden dolayı hemşerilerine teşekkür etti.

 

Başkan Özlü, hemşerileriyle gönülden hasbihal ederken gelecek döneme ait bölgede yapılacak yeni eser ve hizmetlerden de bahsetti.

Özlü: “Başiskele’nin Yeşiline Yeşil Katacağız”

“KENTİMİZİ HEP BİRLİKTE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Başiskele’de yapılan millet bahçelerinin vatandaşlardan büyük bir beğeni topladığını söyleyen Başkan Özlü, “Millet bahçeleriyle kentin yeşil alanlarını koruyacak bir mühür vurduk. Şimdi Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birini ilçemize kazandırmak için çalışmalar başladı. İçerisine de 100 yataklı devlet hastanesi yapılacak. Başiskele'mizin bu samimi atmosferini kaybetmeden hemşerilerimizin mutluluğunu ve huzurunu arttıracak ve kentimizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Yeni prestij caddeler, parklar ve bahçeler, herkesin ve her kesimin gönlüne dokunacak daha nice güzel eser ve hizmetleri sizlerle buluşturacağız inşallah. Hemşerilerimizin eser ve hizmetlerimize gösterdiği yoğun teveccüh bizim çalışma azmimizi arttırıyor, bizi daha çok motive ediyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Çalışmalarımızda hepimize kolaylıklar versin.” diye konuştu. Misafirperverlikleri ve hoş sohbetlerinden dolayı Başiskeleli komşularına teşekkür eden Başkan Özlü, yaptığı ziyaretlerde komşularının istek, talep ve görüşlerini de tek tek not aldı ve sorulara içtenlikle cevaplar verdi.

Kaynak: Bülten

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27 Şub 2024 - 15:48 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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