Vatandaş Hürriyet’in söz verdiği kreşleri yapmamasına tepkili, Hürriyet 5 yılda sadece 2 tane kreş açabildi...

SÖZLERİNİ TUTAMADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sancılı bir süreç sonunda tekrar partisinin adayı olabildi. Görev süresinde projelerden çok krizlerle anılan Hürriyet’in vaat karnesi ise kırıklarla dolu… Fatma Kaplan Hürriyet’in 2019’da söz verip de yapmadığı projelerden biri de Çınar Çocuk Evleri adını verdiği kreşler. 6 kreş sözü veren Hürriyet dördünü yapamadı.

SEÇİM BEYANNEMESİNDE KREŞLERİ DUYURMUŞTU



2019’da yapılan yerel seçim öncesi milletvekilliğinden istifa edip CHP İzmit Belediye Başkan Adayı olan Fatma Kaplan Hürriyet, 14 Mart 2019’da seçim beyannamesini açıklamıştı. Hürriyet, seçim beyannamesinde gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduracak geleceğin çocuklarının yetiştirilmesi için İzmit Belediyesi olarak “ her semte bir kreş” yapacaklarını vaat etmişti.

6 MAHALLEDE YAPILACAKTI...



Hürriyet, 2019’daki seçim beyannamesini açıklarken, Yeşilova, Tüysüzler, Tepeköy, Erenler, Kuruçeşme ve Yenişehir Mahallelerinde olmak üzere toplam 6 adet Çınar Çocuk Evi (kreş) açma sözü verdi. Başkanlık koltuğuna oturduktan aylar sonra Yeşilova ve Tüysüzler Mahallesinde Çınar Çocuk Evi projelerini (kreş) başlattı. Kreşlerin inşaatları iki yıl kadar sürdü. 2022 yılında da iki kreş hizmete açılabildi.



4 ADET KREŞ YAPILAMADI!



Yeşilova ve Tüysüzler Mahallesi’ndeki kreşleri tamamlayıp hizmete açan Hürriyet, Tepeköy ve Erenler Mahallelerindeki iki adet kreş inşaatının temelini de 2022 yılı içerisinde attı ama ekonomik nedenlerle inşaatlara başlanamadı. Kuruçeşme Mahallesinde yapılması planlanan kreşin proje çalışması devam ediyor ancak burada da kreşin yapılacağı yer sorunu çözülemedi. Yenişehir Mahallesinde yapılacak olan kreş projesi ise henüz planlama aşamasını geçemedi.

VATANDAŞ ÇOK TEPKİLİ



Ancak Tepeköy, Erenler, Kuruçeşme ve Yenişehir Mahallesi sakinleri söz verilen ve yapılmayan kreşler meselesinden rahatsız. Vatandaşlar “Fatma Kaplan Hürriyet seçim zamanı bize kreşler için söz verdi. Geldi, anlattı ama yapmadı. Sözünü tutmadı. Oysa yoğun konut alanlarının olduğu bu bölgelerde ciddi kreş ihtiyacı var. Bizi umutlandırdı ama sözünü yerine getirmedi” diyor.

Kaynak: Haber Merkezi