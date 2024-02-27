DEM Parti, Hürriyet’e destek vermeyecek

DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, İzmit Belediye Başkan adayları Gencer Demirkaya’nın adaylığını geri çekeceklerini ve belediyenin kaybedilmemesi için Fatma Kaplan Hürriyet’e destek vereceklerini açıklamıştı. Bugün ise DEM Parti’den farklı bir açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan duyuruda, CHP adayı Hürriyet’i destekleyecekleri iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

DEM Parti Genel Merkezinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz.”

Kaynak: HABER MERKEZİ