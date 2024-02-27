DEM Parti, Hürriyet’e destek vermeyecek

DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, İzmit Belediye Başkan adayları Gencer Demirkaya’nın adaylığını geri çekeceklerini ve belediyenin kaybedilmemesi için Fatma Kaplan Hürriyet’e destek vereceklerini açıklamıştı. Bugün ise DEM Parti’den farklı bir açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan duyuruda, CHP adayı Hürriyet’i destekleyecekleri iddialarının asılsız olduğu bildirildi.
DEM Parti Genel Merkezinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz.”
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kamil Mehmet Uzun - YALAN YALAN YALAN İNANMAYIN Bizzat Fatma Kaplan Hürriyet bu ittifakı yürütüyor. şimdi gizlemeye çalışıyor nedeni İyi partili ve Milliyetçi seçmene biz ittifak yapmadık aslı yok DEM kendi seçmenlerine önce böyle bir haber yapalımki sonra yalanlarız diyerek fatma kaplanla anlaştı anlaşma İzmit dışında bir mekanda gerçekleşti. bilen biliyor bu proje tutmayacak şimdiden tepkiler gelmeye başladı bile Fatma hanımın 2. görüşmek istemesi Yeniden refah ve bazı aracılar vasıtasıyla oldu .hatta şu an için belediyeden hangi kadroları isterseniz hemen verelim dedi bu talep tepki toplarız gerekçesiyle yeniden refahtan veto yedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.