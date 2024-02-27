Marmara'da korkutan deprem

Marmara Denizi'nde saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkezi Çanakkale Biga olarak belirtildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul ve Tekirdağ'dan da hissedildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.