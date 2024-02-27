Derince Birlikspor 1.Küme’ye yürüyor

Kırmızı-Lacivertli ekip, bu sezon 2.Küme’de çok iddialı takım kurdu, hedefini de yeniden 1.Küme olarak belirledi. 2.Küme C Grubu’nda yer alan Derince Birlikspor, 5.maçında deplasmanda Körfez Atılımspor’u 4-2 yendi, kayıpsız olarak yoluna devam etti.

LİGDE 5’DE 5 YAPTI

Geçen yıl altyapısından yetişen oyuncularla yer aldığı 1.Küme’de tutunamayan Derince Birlikspor, bu sezon 2.küme’de kadrosuna 4-5 tecrübeli isim kattı. Serkan Garan’ın teknik sorumluluğunu yaptığı Derince Birlikspor, 5. hafta maçında Esentepe Stadı’nda konuk olduğu Körfez Atılımspor’u Okan Keşan (3) ve Tunahan Gündoğdu’nun golleriyle 4-2 yendi. Derince Birlikspor, ilk yarıyı da 3-0 önde tamamlamıştı. Maçı 4-2 kazanan Derince Birlikspor, 5’de 5 yapıp, en yakın rakibine 4 puan fark yaptı.

YENİDOĞAN KAZANDI

2.Küme C Grubu’nda yer alan, zirve yarışı yapan takımlardan Yenidoğan Serdarspor da haftayı galibiyetle tamamladı. Bordo-Mavili ekip, Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçta ligin yeni takımı Kocaeli Emekspor’u 4-2 mağlup etti. Bu grupta genç oyuncularla mücadele eden İzmit 41 FK, aynı sahada Kirazlıyalıspor’u konuk etti. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu grupta Play-Off yarışı yapan İzmit Erenlerspor ise haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirdi.



2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Derince Birlikspor 5 5 0 0 21 5 15 2-Yenidoğan Serdar 5 3 2 0 12 6 11 3-Erenlerspor 5 3 1 1 11 6 10 4-Körfez Atılımspor 5 1 2 2 14 11 5 5-Kirazlıyalıspor 5 1 2 2 7 13 5 6-İzmit 41 FK 5 0 3 2 9 13 3 7-Kocaeli Emek 5 1 0 4 9 17 3 8-Selanikspor 5 0 2 3 5 17 2 <![if !vml]> <![endif]><![if !vml]> <![endif]><![if !vml]> <![endif]><![if !vml]> <![endif]><![if !vml]> <![endif]>

TOPLU SONUÇLAR

İzmit 41 FK: 2 Kirazlıyalı: 2

Körfez Atılım: 2 Derince Birlik: 4

Selanikspor: 0 Erenlerspor: 3 (H)

Kocaeli Emekspor: 2 Yenidoğan Serdar: 4

HAFTANIN MAÇLARI

İzmit Erenler-Yenidoğan Serdar

Derince Birlik-Selanikspor

Kirazlıyalı-Körfez Atılımspor

İzmit 41 FK-Kocaeli Emekspor