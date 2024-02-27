Derince Birlikspor 1.Küme’ye yürüyor

Kırmızı-Lacivertli ekip, bu sezon 2.Küme’de çok iddialı takım kurdu, hedefini de yeniden 1.Küme olarak belirledi. 2.Küme C Grubu’nda yer alan Derince Birlikspor, 5.maçında deplasmanda Körfez Atılımspor’u 4-2 yendi, kayıpsız olarak yoluna devam etti.
LİGDE 5’DE 5 YAPTI
Geçen yıl altyapısından yetişen oyuncularla yer aldığı 1.Küme’de tutunamayan Derince Birlikspor, bu sezon 2.küme’de kadrosuna 4-5 tecrübeli isim kattı. Serkan Garan’ın teknik sorumluluğunu yaptığı Derince Birlikspor, 5. hafta maçında Esentepe Stadı’nda konuk olduğu Körfez Atılımspor’u Okan Keşan (3) ve Tunahan Gündoğdu’nun golleriyle 4-2 yendi. Derince Birlikspor, ilk yarıyı da 3-0 önde tamamlamıştı. Maçı 4-2 kazanan Derince Birlikspor, 5’de 5 yapıp, en yakın rakibine 4 puan fark yaptı.
YENİDOĞAN KAZANDI
2.Küme C Grubu’nda yer alan, zirve yarışı yapan takımlardan Yenidoğan Serdarspor da haftayı galibiyetle tamamladı. Bordo-Mavili ekip, Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçta ligin yeni takımı Kocaeli Emekspor’u 4-2 mağlup etti. Bu grupta genç oyuncularla mücadele eden İzmit 41 FK, aynı sahada Kirazlıyalıspor’u konuk etti. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu grupta Play-Off yarışı yapan İzmit Erenlerspor ise haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirdi.
2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU
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TOPLU SONUÇLAR
İzmit 41 FK: 2 Kirazlıyalı: 2
Körfez Atılım: 2 Derince Birlik: 4
Selanikspor: 0 Erenlerspor: 3 (H)
Kocaeli Emekspor: 2 Yenidoğan Serdar: 4
HAFTANIN MAÇLARI
İzmit Erenler-Yenidoğan Serdar
Derince Birlik-Selanikspor
Kirazlıyalı-Körfez Atılımspor
İzmit 41 FK-Kocaeli Emekspor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.