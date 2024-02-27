Kutay Uçar Beylikbağıspor’da

ATEŞSPOR’DAN ALINMIŞTI
2001 doğumlu olan Kutay Uçar, futbola Kocaelispor’da başladıktan sonra İzmit Futbol Kulübü’ne geçti. Daha sonra Hisareynspor ve 1937 Sekaspor takımlarında da oynayan Kutay, Süper Lig’de Köseköy Ateşspor ve Doğantepespor forması giydi. Bekirderespor, genç oyuncusu bu sezon başında Ateşspor’dan transfer etmişti. Bekirderespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Bu sezon çok iyi maçlar oynayan genç futbolcumuz Kutay Uçar, Beylikbağıspor’a transfer olmuştur. Kendisine başarılar diler, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı da teşekkür ederiz” dedi
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.