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Maltaspor şampiyon

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U-18 Ligi Klasman A Grubu’nda son hafta öncesinde şampiyon belli oldu. Son iki haftaya aynı puanda giren Maltaspor ile Hereke Gençlikspor arasında oynanan maçta kazanan şampiyon alacaktı. Cephanelik Stadı’ndaki maçı 2-1 kazanan Maltaspor, grubunu şampiyon bitirip, Elit Ligi’ne yükseldi.

Uğur Uludağ
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Maltaspor şampiyon
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HEREKE GENÇLİKSPOR’U 2-1 YENDİ

Son yıllarda altyapısına çok büyük önem veren Maltaspor, yaş gruplarında her kategoriye katılıyor. U-18 Ligi Klasman A Grubu’nda zirve yarışı yapan Maltaspor, Hereke Gençlikspor ile son iki haftaya ayın puanda girdi. 34’er puanlı iki takım Cephanelik Stadı’nda karşılaştı. Ligin ilk yarısında Hereke’de oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Maltaspor, kendi sahasında oynanan maçta rakibini Talha Balta ve Mert Yenen’in attığı gollerle 2-1 mağlup etti, mutlu sona ulaştı. Grubu ikinci bitiren Hereke Gençlikspor’da Elit Ligi’ne yükseldi.

ORHAN FİLİZ ÇALIŞTIRIYOR

4 yıl önce kurulan İzmit Maltaspor, futbol okulunu oluşturup, daha sonra küçük yaş gruplarında liglere katılmaya başladı. Son iki yıldır da yaş gruplarında çok başarılı oluyor. Orhan Filiz’in çalıştırdığı U-18 Ligi Klasman Grubu’nda yer alan takım 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik alıp, 37 puanla ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-Siyahlı ekipte Orhan Filiz’in yardımcılığını Semih Can ve Talha Tahsin Çakmak yapıyor. Orhan Filiz, “Bu genç oyuncuların çoğunun forma giydiği 2.Küme’de de yenilgisiz olarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.


U-18 LİGİ KLASMAN A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Maltaspor

13

12

1

0

56

9

37

2-Hereke Gençlik

13

11

1

1

38

5

34

3- Kocaeli 61 FK

13

8

1

4

36

34

25

4-Arslanbey G.B

13

5

2

6

19

20

17

5-İlimtepe GB

13

5

1

7

33

25

16

6-Sarımeşespor

13

4

2

7

18

40

14

7-Yenidoğan Serdar

13

3

0

10

22

50

6

 8-Derbentspor

13

0

0

13

0

39

0

 

TOPLU SONUÇLAR

Maltaspor: 2 Hereke Gençlik: 1

Arslanbey GB: 0 Kocaeli 61 FK: 3

Sarımeşespor: 3 Yenidoğanspor: 0

İlimtepe GB: 3 Derbentspor: 0 (H)

# Kocaeli, İzmit, HER, hafta

27 Şub 2024 - 16:27 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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