Maltaspor şampiyon

HEREKE GENÇLİKSPOR’U 2-1 YENDİ

Son yıllarda altyapısına çok büyük önem veren Maltaspor, yaş gruplarında her kategoriye katılıyor. U-18 Ligi Klasman A Grubu’nda zirve yarışı yapan Maltaspor, Hereke Gençlikspor ile son iki haftaya ayın puanda girdi. 34’er puanlı iki takım Cephanelik Stadı’nda karşılaştı. Ligin ilk yarısında Hereke’de oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Maltaspor, kendi sahasında oynanan maçta rakibini Talha Balta ve Mert Yenen’in attığı gollerle 2-1 mağlup etti, mutlu sona ulaştı. Grubu ikinci bitiren Hereke Gençlikspor’da Elit Ligi’ne yükseldi.

ORHAN FİLİZ ÇALIŞTIRIYOR

4 yıl önce kurulan İzmit Maltaspor, futbol okulunu oluşturup, daha sonra küçük yaş gruplarında liglere katılmaya başladı. Son iki yıldır da yaş gruplarında çok başarılı oluyor. Orhan Filiz’in çalıştırdığı U-18 Ligi Klasman Grubu’nda yer alan takım 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik alıp, 37 puanla ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-Siyahlı ekipte Orhan Filiz’in yardımcılığını Semih Can ve Talha Tahsin Çakmak yapıyor. Orhan Filiz, “Bu genç oyuncuların çoğunun forma giydiği 2.Küme’de de yenilgisiz olarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.



U-18 LİGİ KLASMAN A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Maltaspor 13 12 1 0 56 9 37 2-Hereke Gençlik 13 11 1 1 38 5 34 3- Kocaeli 61 FK 13 8 1 4 36 34 25 4-Arslanbey G.B 13 5 2 6 19 20 17 5-İlimtepe GB 13 5 1 7 33 25 16 6-Sarımeşespor 13 4 2 7 18 40 14 7-Yenidoğan Serdar 13 3 0 10 22 50 6 8-Derbentspor 13 0 0 13 0 39 0

TOPLU SONUÇLAR

Maltaspor: 2 Hereke Gençlik: 1

Arslanbey GB: 0 Kocaeli 61 FK: 3

Sarımeşespor: 3 Yenidoğanspor: 0

İlimtepe GB: 3 Derbentspor: 0 (H)