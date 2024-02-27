Maltaspor şampiyon

HEREKE GENÇLİKSPOR’U 2-1 YENDİ
Son yıllarda altyapısına çok büyük önem veren Maltaspor, yaş gruplarında her kategoriye katılıyor. U-18 Ligi Klasman A Grubu’nda zirve yarışı yapan Maltaspor, Hereke Gençlikspor ile son iki haftaya ayın puanda girdi. 34’er puanlı iki takım Cephanelik Stadı’nda karşılaştı. Ligin ilk yarısında Hereke’de oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Maltaspor, kendi sahasında oynanan maçta rakibini Talha Balta ve Mert Yenen’in attığı gollerle 2-1 mağlup etti, mutlu sona ulaştı. Grubu ikinci bitiren Hereke Gençlikspor’da Elit Ligi’ne yükseldi.
ORHAN FİLİZ ÇALIŞTIRIYOR
4 yıl önce kurulan İzmit Maltaspor, futbol okulunu oluşturup, daha sonra küçük yaş gruplarında liglere katılmaya başladı. Son iki yıldır da yaş gruplarında çok başarılı oluyor. Orhan Filiz’in çalıştırdığı U-18 Ligi Klasman Grubu’nda yer alan takım 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik alıp, 37 puanla ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-Siyahlı ekipte Orhan Filiz’in yardımcılığını Semih Can ve Talha Tahsin Çakmak yapıyor. Orhan Filiz, “Bu genç oyuncuların çoğunun forma giydiği 2.Küme’de de yenilgisiz olarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.
U-18 LİGİ KLASMAN A GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Maltaspor: 2 Hereke Gençlik: 1
Arslanbey GB: 0 Kocaeli 61 FK: 3
Sarımeşespor: 3 Yenidoğanspor: 0
İlimtepe GB: 3 Derbentspor: 0 (H)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.