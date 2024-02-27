U-16 Ligi Play-Off baraj maçı cuma günü

DARICA BİRLİK-ÇAMLITEPE BARAJ MAÇI TAVŞANCIL’DA
Yapılan kurada Darıca Birlikspor ile Çamlıtepespor karşılaşacak. Cuma akşamı Tavşancım Stadı’ndaki maç 19.00’da başlayacak. Bu maçı kazanan takım kurada bay çeken Kullarspor ile final oynayacak. Final maçını kazanan takım Hacı Hızır Şafakspor, Gölcük Karadenizspor ve Gebzespor’dan sonra ilimizi temsil edecek son takım olacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.