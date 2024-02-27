Yahya Kaptan şampiyonluğa gidiyor

YILDIZ ERKEKLER VOLEYBOLDA ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN

7 takımın katılımıyla oynanan yıldız erkekler voleybol il birinciliğinde son iki haftaya girildi. Ligde oynadığı 10 maçı da kazanan Yahya Kaptanspor, en yakın rakibinin 4 puan önünde yer alıyor. Son maçında Gölcük Belediyespor’u 3-1 yenen Sarı-Siyahlı ekip, şampiyonluk yolunda çok önemli avantaj sağladı. Yahya Kaptanspor, 2 Mart Cumartesi günü Hasan Gemici Spor Salonu’nda 14.00’de Körfez Akademi ile karşılaşacak. Sarı-Siyahlı ekip, bu maçı kazanması halinde ilimizi Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi garantileyecek. Teknik Sorumlu Besim Subaşı, son iki maçı kazanarak Türkiye Şampiyonası’na gitmek istediklerini söyledi.