Yahya Kaptan şampiyonluğa gidiyor

YILDIZ ERKEKLER VOLEYBOLDA ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN
7 takımın katılımıyla oynanan yıldız erkekler voleybol il birinciliğinde son iki haftaya girildi. Ligde oynadığı 10 maçı da kazanan Yahya Kaptanspor, en yakın rakibinin 4 puan önünde yer alıyor. Son maçında Gölcük Belediyespor’u 3-1 yenen Sarı-Siyahlı ekip, şampiyonluk yolunda çok önemli avantaj sağladı. Yahya Kaptanspor, 2 Mart Cumartesi günü Hasan Gemici Spor Salonu’nda 14.00’de Körfez Akademi ile karşılaşacak. Sarı-Siyahlı ekip, bu maçı kazanması halinde ilimizi Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi garantileyecek. Teknik Sorumlu Besim Subaşı, son iki maçı kazanarak Türkiye Şampiyonası’na gitmek istediklerini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.