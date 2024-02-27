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27 Şub 2024 - 16:58- Asayiş G:

Sahilde yarı çıplak halde cesedi bulunmuştu, Sarah cinayetinde müebbet hapis istendi

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Körfez Hereke sahilinde yarı çıplak halde cesedi bulunan 29 yaşındaki Sarah Alı Shareef’in öldürülmesine ilişkin tutuklanan 53 yaşındaki Ayhan K.’nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Ayhan K, "Maktulle fuhuş için anlaştık ancak birliktelik yaşamadan 3 şahıs gelip Sarah’ı götürdü. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

Sahilde yarı çıplak halde cesedi bulunmuştu, Sarah cinayetinde müebbet hapis istendi
Sahilde yarı çıplak halde cesedi bulunmuştu, Sarah cinayetinde müebbet hapis istendi
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Eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden çıkan Sarah Alı Shareef (29), 24 Kasım 2022'de Agah Ateş Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi Hereke Amfi Tiyatro mevkiinde yarı çıplak halde ölü bulunmuştu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin Ayhan K. gözaltına alınmıştı. Zanlı, alınan ilk ifadesinde Sarah Alı Shareef ile olay günü fuhuş için bir araya geldiklerini iddia ederek, para konusunda anlaşamadıklarını ve genç kadınla zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını itiraf etmişti. Zanlı ifadesinin devamında alkollü olduğunu, kadının bağırması üzerine paniklediğini, susturmak için ağzını kapattığı ve boğazını sıktığını bunun neticesinde Sarah Alı Shareef'in hayatını kaybettiğini söylemişti. Alınan ifadesinin ardından zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Ayhan K., taraf avukatları ve tanık olarak dinlenecek olan sanığın eşi Emine K. katıldı. Emine K. tanıklık etmek istemediğini söyledi.

Sahilde yarı çıplak halde cesedi bulunmuştu, Sarah cinayetinde müebbet hapis istendi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, maktulün üstünde sanığın DNA ve sperminin bulunduğun, ikilinin birliktelik yaşamak için para karşılığında anlaştıkları, buluştukları yerde maktulün önce parayı istediği ancak sanığın önce cinsel birliktelik için zorladığı ve aralarında yaşanan arbedede sanığın kadını boğarak öldürdüğü belirtilerek, Ayhan K'nın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sahilde yarı çıplak halde cesedi bulunmuştu, Sarah cinayetinde müebbet hapis istendi

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Ayhan K., "Maktulle fuhuş için anlaştık ancak birliktelik yaşamadan 3 şahıs gelip Sarah'ı götürdü. Tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. 

Sahilde yarı çıplak halde cesedi bulunmuştu, Sarah cinayetinde müebbet hapis istendi

Mahkeme başkanının, emniyette ve savcılık aşamasında suçu itiraf ettiğini söylemesi üzerine sanık, "Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum. Polis baskısı üzerine öyle bir ifade verdim. Mahkemede anlattığım savunmam daha gerçektir" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, polis, para, ifade, iddia, ölü

27 Şub 2024 - 16:58 İHA Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

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