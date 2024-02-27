Dünya Kromozom Kardeşliği’nde yaş günü

Özel çocuklar için çeşitli programlara imza atan dernekte bu kez doğum günü kutlaması heyecanı vardı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de Engin Bayraktar'ın doğum günü dolayısıyla düzenlenen programa katılarak, yanlarında oldu. Dernek binasında gerçekleşen doğum günü etkinliğinde konuşan Başkan Aygün “Güzel evladımıza ailesi ve sevdikleri ile birlikte mutlu bir ömür diliyorum” dedi. Pastayı birlikte kesen Aygün ve irin, daha sonra çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet ettiler.

Engin Bayraktar, yaş günü pastasını Aygün ve Şirin’in huzurunda alkışlar eşliğinde kesti. Baykan Aygün, Engin Bayraktar’ın doğum günü kutlamasında yanında oldu. Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği’nin yaş günü organizasyonuna katılan aileler de mutluydu.

Kaynak: Haber Merkezi