Şahin: İzmit için 35 proje hazırladık

ÜNİVERSİTELİLERE AKŞAM YEMEĞİ

YRP İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin, vatandaşın kendisine görev vermesi halinde başkanlık döneminde ilçede hayata geçireceği projeleri sıraladı. İzmit Öğretmen Evi’ndeki programda şehir için 35 projesi olduğunu belirten Başkan Adayı Şahin, basın mensuplarına sunum gerçekleştirdi. Şahin şu açıklamalarda bulundu: “İzmit’te üniversiteli gençlerin akşam yemeği bizden olacak. Genç girişimcilerin hayalleri İzmit’te gerçeğe dönüşecek. Emekli kartı uygulamasını hayata geçireceğiz.

SOKAK HAYVANLARI PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK

Gençler uyuşturucu madde kullanıyor, internette kumar oynuyor ama biz her mahalleye halı saha inşa edeceğiz. Gençler burada vakit geçirecek, kötü alışkanlıklardan uzak duracak. Yüzme havuzları yapacağız. Belediye hayvan hastanesini kuracağız. Hayvan dostlarımızla vatandaş buluşacak. İzmit’te sokak hayvanları problemini 5 ay içerisinde bu çalışma ile çözeriz. Halkımız için iletişim kutuları sistemini devreye sokacağız.

7/24 HİZMET VEREN KREŞLER KURACAĞIZ

Düşük gelirli ailelere iyi bir araştırmayla alışveriş kartı desteği vereceğiz. 7/24 hizmet veren kreşler kuracağız. Kadın girişimcilere destek vereceğiz. Alım garantisini belediye olarak vereceğiz. Yabancı dil bilen belediye çalışanları bu iş için yurt dışına çıkacak ve orada ürünleri satabilecek pazar arayacak. İzmitli başarılı öğrencilere destek vereceğiz. İzmitli öğrencilerimizi hiçbir yerde muhtaç etmeyeceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ OLACAĞIZ

Modern tarım ve hayvancılık yapacağız. İzmit kentsel dönüşüm çalışmalarında öncü olacak. Atatürk Bulvarı’ndan geçerken içim cız ediyor. Orada 1999 depreminde çok insan çıkardım. Orada evler yan yatmıştı, sıva ve boya ile yan yatmalar gizlendi ama yüksek ihtimalle o evler yıkılacak. Önce 50-100 konut yapacağız, dönüşüme girecek konutlardaki vatandaşı yeni binası yapılana kadar buralarda ağırlayacağız.

AKILLI ATIK SİSTEMİNE GEÇİLECEK

İzmit Belediyesi’ndeki kadroları aktif şekilde kullanacağız. Ben sahada gezerken kimseye ‘Seçilirsem seni işe alacağım’ demiyorum çünkü belediyede gerek Fatma Hanım gerekse de önceki başkanlar yeterince vatandaşımızı belediyede istihdam etmiş. Akıllı atık sistemine geçeceğiz. Bahçe turizmi yapacağız, orada sosyal tesisler kuracağız.”