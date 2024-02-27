Şehir Hastanesi’nde Kocaeli Anestezi Günleri

Kocaeli Şehir Hastanesi konferans salonundaki toplantıya Başhekim Doç. Dr. Bahri Elmas, hastane yöneticileri ve ilimizdeki Anesteziyoloji ve Reanimasyon akademisyen, uzman ve asistanları katılım sağladı. Geniş bir katılım ile gerçekleştirilen programda Prof.Dr. Dilek İçli ve Doç.Dr. Mehmet Yılmaz oturum başkanı olarak yer aldı.
YENİLİKLERİ TAKİP ETMEK ÖNEMLİ
Hastane Başhekimi Doç.Dr. Bahri Elmas, anesteziyoloji ve reanimasyon alanında yapılan bu tarz etkinliklerin çok değerli olduğunu belirtti, “Yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek, deneyimleri paylaşmak mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesine büyük katkı sağlar.” dedi.
Uzm. Dr. Sema Candan, Doç.Dr. Ahmet Yüksek, Prof.Dr. Zehra İpek Arslan Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Volkan Alparslan, farklı alanlarla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.