MARMARAKAF’ın ilk günü eğitime değinen İlber Ortaylı: Türkiye’de gençler, ne olmak istediğini bilmiyor

1071 FİRMA STANT AÇTI



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi başta olmak üzere 15 üniversitenin paydaşlığı, Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı, iki günlük etkinliklerini tamamladı. 26-27 Şubat tarihlerinde gerçekleşen ve Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı özelliğindeki Marmara Kariyer Fuarı’nda (MARMARAKAF) 1071 firma, staj ve iş imkanı sunarak kariyer planlamasındaki gençler ve öğrencilerle bir araya geldi.

UMUMİ KÜLTÜR NOKSANLIĞI

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarın ilk gününde, Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuşması büyük ilgiyle takip edildi. Merdivenlerin bile dolduğu Akçakoca Salonu’ndaki söyleşide Ortaylı, “Türkiye’de çocuklar ve gençler 20 yaşına yaklaşıyor daha hala ne okumak istediğini ne olmak istediğini bilmiyor. Bunun birinci nedeni umumi kültür noksanlığıdır. Yani şu kitabı, bu kitabı, edebiyatı, tarihi, biyolojiyi ve coğrafyayı öğrenmediğimiz için, ilgi duyacağınız dallarla alakanız olmuyor.

ATÖLYELERE KATILDILAR

Bu bir meslek seçimi değildir. Bu bir öğretim meselesidir. Seveceksin yani diyeceksin ki, ‘Ben tarih, iktisat ve hukuk seviyorum.’ Onu yap mesleğinde seçim arkadan gelebilir. Devlet memuru mu olacaksın hariciyeci mi olacaksın gazeteci mi olacaksın o gelir insanın hayatında. Ne okuyacağını ve neyle ilgileneceğini bileceksin. Bunu bilmiyorsunuz ve bunu size gösterecek organlar yok” açıklamalarıyla eğitim sistemindeki eksiklikleri dile getirdi. Oyuncu Gürkan Uygun ve Gri Koç gibi isimlerin yer aldığı fuarda gençler mülakat simülasyonları ve atölyeler ile eğitsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katıldı. İlk günün sonunda Monster Notebook Oyun Müzikleri Orkestrası konser verdi.

Kaynak: Haber Merkezi