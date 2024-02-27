BTP Gebze’de stant açtı

BTP Gebze İlçe Başkanı Burhan Boran ve BTP Gebze Belediye Başkan Adayı Fatih Öztürk'ün de katıldığı seçim çalışmalarında parti hedefleri, seçim projeleri vatandaşlara anlatıldı. Belediye Başkan Adayı Öztürk projeleriyle ilgili bilgi verirken, yerel seçimlerde kendilerine ve BTP Büyükşehir Adayı Muharrem Can'a destek istedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.