Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Şehir Hastanesi’nde bacağı kesilmeden kemik kanserinden kurtarıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi gören 50 yaşındaki Alim Korkmaz, yapılan başarılı operasyon ile bacağı kesilmeden kemik kanserinden kurtarıldı.

Şehir Hastanesi’nde bacağı kesilmeden kemik kanserinden kurtarıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Erzincan’dan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne gelen Alim Korkmaz, kemik kanseri nedeniyle tedaviye alındı. Yapılan kemoterapinin ardından Alim Korkmaz ameliyata alındı. Bacağı kesilmekten kurtarılan Alim Korkmaz, yapılan zorlu operasyon ile kemik kanserini yenerek sağlığına kavuştu. Hastanın tedavi süreci ile ilgili konuşan Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları hekimi Op. Dr. Muhammed Fatih Serttaş, ''Biyopsi sonrası kemik kanseri teşhisi konulan hastamıza ameliyat süreci öncesi kemoterapi uyguladık. Ardından gerçekleştirdiğimiz operasyonla, uyluk kemiğinin dizden itibaren 20 santimlik kısmında ana damar ve sinirlerin etrafını sarmış olan tümörü başarı bir şekilde çıkararak hastanın bacağı kesilmeden sağlığına kavuşturduk.'' dedi.

ORTOPEDİK ONKOLOJİ AMELİYATLARI YAPILIYOR

Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Alper Gültekin ise, ''Tüm teknik donanımlara sahip hastanemizle ortopedi alanında ileri ameliyatları yapmaktayız. Ortopedik onkoloji ve tümör cerrahisi konusunda da artık rahatlıkla ameliyat edebilir ve tedavisini gerçekleştirebiliyoruz.'' diye konuştu.

Alim Korkmaz ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nin sunduğu kaliteli sağlık hizmeti sayesinde bu süreci başarıyla atlattığını ve sağlığına yeniden kavuştuğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, ifade

27 Şub 2024 - 17:26 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.326.486 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

HIV gizli bir pandemi gibi mask
HIV gizli bir pandemi gibi
Dünyada yaşam için en ideal sıcaklık derecesi belirlendi mask
Dünyada yaşam için en ideal sıcaklık derecesi belirlendi
DSÖ uyardı: Kızamık vakaları dünya genelinde yüzde 79 arttı mask
DSÖ uyardı: Kızamık vakaları dünya genelinde yüzde 79 arttı
Dr. Musa Çallı görevine başladı mask
Dr. Musa Çallı görevine başladı
“Elektronik sigara bir sigara bırakma yöntemi değildir” mask
“Elektronik sigara bir sigara bırakma yöntemi değildir”
DSÖ'den yeni salgın uyarısı mask
DSÖ'den yeni salgın uyarısı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL