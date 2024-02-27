Şehir Hastanesi’nde bacağı kesilmeden kemik kanserinden kurtarıldı

Erzincan’dan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne gelen Alim Korkmaz, kemik kanseri nedeniyle tedaviye alındı. Yapılan kemoterapinin ardından Alim Korkmaz ameliyata alındı. Bacağı kesilmekten kurtarılan Alim Korkmaz, yapılan zorlu operasyon ile kemik kanserini yenerek sağlığına kavuştu. Hastanın tedavi süreci ile ilgili konuşan Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları hekimi Op. Dr. Muhammed Fatih Serttaş, ''Biyopsi sonrası kemik kanseri teşhisi konulan hastamıza ameliyat süreci öncesi kemoterapi uyguladık. Ardından gerçekleştirdiğimiz operasyonla, uyluk kemiğinin dizden itibaren 20 santimlik kısmında ana damar ve sinirlerin etrafını sarmış olan tümörü başarı bir şekilde çıkararak hastanın bacağı kesilmeden sağlığına kavuşturduk.'' dedi.

ORTOPEDİK ONKOLOJİ AMELİYATLARI YAPILIYOR

Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Alper Gültekin ise, ''Tüm teknik donanımlara sahip hastanemizle ortopedi alanında ileri ameliyatları yapmaktayız. Ortopedik onkoloji ve tümör cerrahisi konusunda da artık rahatlıkla ameliyat edebilir ve tedavisini gerçekleştirebiliyoruz.'' diye konuştu.

Alim Korkmaz ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nin sunduğu kaliteli sağlık hizmeti sayesinde bu süreci başarıyla atlattığını ve sağlığına yeniden kavuştuğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi