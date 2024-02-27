İzmitli İbrahim Üzülmez Süper Lig’e geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'u çalıştıran ancak Süper Lig'e çıkamyan Eyüpspor'dan ayrılan İbrahim Üzülmez, Süper Lig ekibine geri dönüyor. Ligde son üç maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Pendikspor'un, Portekizli Teknik Direktörü Ivo Vieria ile yolları ayırma kararı aldığı ve sözleşme feshi görüşmelerine başladığı ileri sürüldü. Viera ile yollarını ayıracak olan İstanbul ekibi'nin yeni teknik direktör adayının İbrahim Üzülmez olduğu iddia edildi Fanatik'in haberine göre; Pendikspor, Portekizli hocasının sözleşmesini feshettikten sonra İbrahim Üzülmez'le görüşmelere başlayacak.
4 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNECEK
Süper Lig'de son olarak 2020 yılında Ankaragücü'nü çalıştıran İbrahim Üzülmez, 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönmüş olacak.
ÜZÜLMEZ'DEN PENDİKSPOR AÇIKLAMASI
İbrahim Üzülmez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pendikspor ile ön görüşme yaptık, fikir alışverişinde bulunduk. Ancak an itibarıyla henüz netleşen bir durum yok" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ajansspor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.