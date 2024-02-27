Babasının yanında yetişti, muhtarlığa talip oldu

Gölcük Denizevler Mahallesi Muhtarı Adnan Usta’nın kızı Sedef Usta Büyük, Çiftlik Mahallesi Muhtarlığına aday oldu. Evli, 2 çocuk annesi Sedef Usta Büyük, Ticaret Lisesi mezunu olduğunu, muhtar olan babasının yanında 5 yıldır görev alarak vatandaşların sorunlarını yetkili makamlara ileterek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. Kızılay organizasyonlarında gönüllü olarak görev de alan Sedef Usta Büyük, kazandığı deneyimlerle yaşadığı Çiftlik Mahallesi’nde muhtar adayı olmaya karar verdiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.