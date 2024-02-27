Saadet Partisi, İzmit’te adayı ile yarışacak

Son günlerde Saadet Partisi’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu’nun adaylığını geri çekeceği ve yerine CHP İzmit Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e destek vereceği iddia edilmişti. Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın’a iddialara yanıt verdi. Halil Kayın adayın geri çekilmesi gibi bir kararın gündemde olmadığını, Sinan Yolcu ile İzmit Belediyesi’ni kazanmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.