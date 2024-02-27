MHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Kalaycıoğlu: Operasyon çekmeye çalışmaktadır

OLAYI İNCELEMEK İÇİN GİTTİK

MHP Kocaeli İl Disiplin Kurul Başkanı Fikri Kalaycıoğlu, Kandıra’da yaşanan olayla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: “Milliyetçi Hareket Partisi Kandıra İlçe Başkanlığı’mızın 15 Şubat tarihinde karar defterinin çalınması, ilçe teşkilatı karar defterinin noterde izinsiz onaylattırılması, meclis üyesi adaylıkları hakkında haksız itirazda bulunulması nedeniyle MHP Kandıra İlçe Teşkilatı’nın Üzeyir Bacacı ve Burak Çelik’i ihraç için İl Disiplin Kuruluna sevk etmesi nedeniyle İl Disiplin Kurulu olarak parti tüzüğü çerçevesinde olayı incelemek için MHP Kandıra İlçe Teşkilatımıza 26/02/2024 Tarihinde 15:30 gibi gittik.

TAKINTILI BİR KİŞİLİKTİR

İlçe Teşkilatında yarım saat kadar oturduktan sonra yukarıda bahsettiğimiz olayları gerçekleştiren parti üyemiz Üzeyir Bacacıdan da olayın gelişimini dinlemek için işyerine gittik. Yaklaşık yarım saat kadar oturup Üzeyir Bacacı ile olayları konuştuk. Bu esnada kahve içtik sohbet ettik. Kendisine yaptığının yanlış olduğunu, MHP nin kurumsal kimliğini lekelediğini ve parti disiplin suçu işlediğini ilettik. İşin sonucunda partiden ihraç olunacağını kendisine beyan ettik. Daha sonra da işyerinden ayrıldık. Anlatmış olduğu olaylar tamamen iftiradır. Kendisi meclis üyesi adayı olarak tercih edilmediği için hırs yapmıştır, takıntılı bir kişiliktir. Partimize operasyon çekmeye çalışmaktadır”