Barış Alıcı: Çalışmaktan başka çaremiz yok

“ HER TAKIM PUAN KAYBEDECEK”
Barış Alıcı şunları dile getirdi: “10 maç var. Önümüze bakacağız. Göztepe, İzmit’e gelecek. Bu yolda Eyüp de dahil her takım puan kaybedecek. Daha çok çalışmaktan başka çaremiz yok. Oynayarak tecrübe kazanacağız. Kime fırsat gelirse bunu en iyi şekilde sahaya yansıtacak. Maç sonunda taraftarın özel desteği ile ilgili olarak ise “Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Biz de onlara layık performans ortaya koymaya çalışıyoruz. Keçiörengücü maçında onları üzdük, farkındayız. Ancak onlar bizim arkamızda durmaya, bizi desteklemeye devam etmesi lazım. Bizler de beklenen performansı sahaya yansıtıp 14 yıllık hasreti bitireceğiz”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.