Barış Alıcı: Çalışmaktan başka çaremiz yok

“ HER TAKIM PUAN KAYBEDECEK”

Barış Alıcı şunları dile getirdi: “10 maç var. Önümüze bakacağız. Göztepe, İzmit’e gelecek. Bu yolda Eyüp de dahil her takım puan kaybedecek. Daha çok çalışmaktan başka çaremiz yok. Oynayarak tecrübe kazanacağız. Kime fırsat gelirse bunu en iyi şekilde sahaya yansıtacak. Maç sonunda taraftarın özel desteği ile ilgili olarak ise “Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Biz de onlara layık performans ortaya koymaya çalışıyoruz. Keçiörengücü maçında onları üzdük, farkındayız. Ancak onlar bizim arkamızda durmaya, bizi desteklemeye devam etmesi lazım. Bizler de beklenen performansı sahaya yansıtıp 14 yıllık hasreti bitireceğiz”