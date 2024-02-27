Oğuz: Böyle bir oyun beklemiyorduk

“HATALARIMIZIN FARKINDAYIZ”

Tecrübeli savunmacı maçtan sonraki açıklamasında, “Aslında maça iyi hazırlanmıştık. Galip geleceğimize de inanıyorduk. Kötü oynadık. Çok pozisyon verdik, dönen ikinci topları toparlayamayınca geride 1’e 1 kaldık, ister istemez pozisyon verdik. Böyle bir oyun beklemiyorduk. Hatalarımızın farkındayız. Bunların üzerine de çalışacağız. Hocamız hafta başından bu yana bizi maça iyi hazırladı. Yapamadık ancak iyi mücadele ettik, savaştık, karşılığında 1 puan aldık” ifadelerine yer verdi.

“ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM”

Oğuz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence bu puan bizi ayağa kaldıracaktır. Ayağa kalkmamız da lazım açıkçası. Çünkü şampiyonluk yolunda ağır yaralar alıyoruz. Geçen sezon Rize’deyken 11 puan geriden gelerek şampiyon olduk. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. 10 haftada çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Bunu sağlayacak olan da bizleriz. Elimizden geleni fazlası ile sahaya yansıtacağız. Taraftarımız, yönetimimiz, camiamız her birlikte kenetlendiğimiz zaman sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum”