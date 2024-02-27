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Play-Off bile tehlikede

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Üst üste kayıplarla doğrudan Süper Lig şansını azaltan sadece üçüncülük değil Play-Off’u zora soktu. 8’inci ile fark 6’ya kadar indi. Zorlu bir fikstüre sahip olan temsilcimizin hemen toparlanıp galibiyet serisine ihtiyacı var.

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PUAN FARKI 6’YA KADAR İNDİ

Trendyol 1.Lig’de 24. hafta perdesi önceki akşam oynanan tek maçla kapandı. Önceki hafta Kocaelispor’u deplasmanda yenip sükse yapan Şanlıurfa evinde Tuzlaspor ile golsüz eşitliği bozamadı. 24.hafta sonunda Kocaelispor üçüncü sıradaki yerini korurken, liderle arasındaki fark 14’e, ikinciyle ise 5’e çıktı. Doğrudan Süper Lig şansı azalan temsilcimiz altındaki takımların puan farkını kapatmasıyla birlikte sadece üçüncülüğü değil, Play-Off’a kalmayı da tehlikeye soktu.

FİKSTÜRÜMÜZ OLDUKÇA ZORLU

Play-Off’un altında bir ara 10’a çıkan puan üst üste kayıplarla 6’ya kadar indi. 8’inci sıradaki Çorum FK ile deplasmanda oynayacağımız da düşünülürse sıkıntının ne denli büyük olduğu ortaya çıkıyor. 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Kocaelispor’un acilin toparlanıp seri yapması gerekiyor. Kalan 10 maçın 5’ini içerde 5’ini dışarda oynayacak olan temsilcimizin fikstürü bir hayli zorlu. Göztepe, Bodrum FK, Sakarya, Çorum FK gibi zirve mücadelesi veren rakiplerle maçlarımız var.

Fotoğraf: Hulusi Özdilek

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

 

1.EYÜPSPOR                    24           19           1             4             60           20           58

2.GÖZTEPE A.Ş.               24           15           4             5             42           15           49

__

3.KOCAELİSPOR              24             13           5             6             38           27           44

4.BODRUM FK                24             12           6             6             34           17           42

5.SAKARYASPOR A.Ş.     24           11           7             6             37           28           40

6.TEKSÜT BANDIRMA    24           11           6             7             35           21           39

7.BOLUSPOR                   24           11           6             7             23           24           39

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8.AHLATCI ÇORUM FK    24           11           5             8             39           25           38

9.GENÇLERBİRLİĞİ          24           8             9             7             24           25           33

10.ERZURUMSPOR FK    24           8             9             7             23           21           30

11. KEÇİÖRENGÜCÜ       24           8             6             10           23           30           30

12.MANİSA FUTBOL KUL24          6             10           8             27           25           28

13.ÜMRANİYESPOR        24           7             6             11           26           36           27

14. ŞANLIURFASPOR      24           5             8             11           16           28           23

15.TUZLASPOR A.Ş.         24           6             5             13           23           40           23

__

16.ADANASPOR A.Ş.      24           7             2             15           20           38           23

17.ALTAY                           24           5             3             16           12           47           15

18. GİRESUNSPOR          24           2             4             18           11           46           7

Not: Giresun, Altay ve Erzurum FK’nın 3’er puanları silindi.

Kaynak: Spor servisi

# VAR, hafta, kocaelispor

27 Şub 2024 - 18:59 - Spor --- Okunma

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