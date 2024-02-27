Play-Off bile tehlikede

PUAN FARKI 6’YA KADAR İNDİ

Trendyol 1.Lig’de 24. hafta perdesi önceki akşam oynanan tek maçla kapandı. Önceki hafta Kocaelispor’u deplasmanda yenip sükse yapan Şanlıurfa evinde Tuzlaspor ile golsüz eşitliği bozamadı. 24.hafta sonunda Kocaelispor üçüncü sıradaki yerini korurken, liderle arasındaki fark 14’e, ikinciyle ise 5’e çıktı. Doğrudan Süper Lig şansı azalan temsilcimiz altındaki takımların puan farkını kapatmasıyla birlikte sadece üçüncülüğü değil, Play-Off’a kalmayı da tehlikeye soktu.

FİKSTÜRÜMÜZ OLDUKÇA ZORLU

Play-Off’un altında bir ara 10’a çıkan puan üst üste kayıplarla 6’ya kadar indi. 8’inci sıradaki Çorum FK ile deplasmanda oynayacağımız da düşünülürse sıkıntının ne denli büyük olduğu ortaya çıkıyor. 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Kocaelispor’un acilin toparlanıp seri yapması gerekiyor. Kalan 10 maçın 5’ini içerde 5’ini dışarda oynayacak olan temsilcimizin fikstürü bir hayli zorlu. Göztepe, Bodrum FK, Sakarya, Çorum FK gibi zirve mücadelesi veren rakiplerle maçlarımız var.

Fotoğraf: Hulusi Özdilek

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

1.EYÜPSPOR 24 19 1 4 60 20 58

2.GÖZTEPE A.Ş. 24 15 4 5 42 15 49

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3.KOCAELİSPOR 24 13 5 6 38 27 44

4.BODRUM FK 24 12 6 6 34 17 42

5.SAKARYASPOR A.Ş. 24 11 7 6 37 28 40

6.TEKSÜT BANDIRMA 24 11 6 7 35 21 39

7.BOLUSPOR 24 11 6 7 23 24 39

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8.AHLATCI ÇORUM FK 24 11 5 8 39 25 38

9.GENÇLERBİRLİĞİ 24 8 9 7 24 25 33

10.ERZURUMSPOR FK 24 8 9 7 23 21 30

11. KEÇİÖRENGÜCÜ 24 8 6 10 23 30 30

12.MANİSA FUTBOL KUL24 6 10 8 27 25 28

13.ÜMRANİYESPOR 24 7 6 11 26 36 27

14. ŞANLIURFASPOR 24 5 8 11 16 28 23

15.TUZLASPOR A.Ş. 24 6 5 13 23 40 23

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16.ADANASPOR A.Ş. 24 7 2 15 20 38 23

17.ALTAY 24 5 3 16 12 47 15

18. GİRESUNSPOR 24 2 4 18 11 46 7

Not: Giresun, Altay ve Erzurum FK’nın 3’er puanları silindi.

Kaynak: Spor servisi