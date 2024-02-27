Barbaros Mahallesi sakinleri köpeklerden şikayetçi

Travma Bitsin - dünyanın hiç bir ülkesinde bizdeki gibi milletvekilleri aldatilarak cikartilmis hatali, kanunlar yok. Sayın Devlet Bahçelinin tabiriyle dünyanın hiç bir ülkesindeki o ülkenin insanları,

“Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank , bu travmayı pisligi rezilligi, çekmiyor. biz niye çekiyoruz. bu hatalı kanunlar düzeltilmeli, sokak köpekleri ile dünyada yapılan neyse bizde de olmalı.

Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank , ısırılmıyor, kuduz olmuyor, parazitlerle hastalıklarla muhatap olmuyor.. travma yaşamıyor, parkta deniz kıyısında dolaşabiliyor.