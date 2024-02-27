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Sadece ulaşım değil, deniz ve limanlar da rahatlayacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayı olarak 18 Şubat’ta önümüzdeki 5 yılda yapacağı projeleri anlattı. Büyükakın’ın uzun uzun anlattığı Lojistik Köy projesi raylı sistem ve kara yollarının kesişme noktasında yapılacak. Ancak projenin tek hedefi trafiği rahatlatmak değil. Lojistik Köy Körfez’i yeni dolgulardan ve yeni limanlardan kurtaracak ve karbon salınımı da azaltacak.

Süriye Çatak Tek
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DİLOVASI’NDA YAPILACAK

Ulaşım akslarının kesişme noktasında yer alan ilimizin en büyük ihtiyaçlarından biri lojistik amaçlı araç trafiğini sürdürülebilir kılmak, kolaylaştırmak ve şehre olan zararlarını azaltmak. Bilindiği gibi Dilovası’nın üst tarafında Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Kavşağına yakın ve Yüksek Hızlı Tren yolunun alt kısmında yer alan 8 milyon metrekare alanda Lojistik Köy inşa edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile işbirliği ile yapılması planlanan lojistik köyde, serbest bölge, teknoloji geliştirme bölgeleri, depo, antrepo, TIR parkları yer alacak. Lojistik köyün Yeni Kuzey Demiryolu ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı olacak.

PROJELERİN MERKEZİNDE

Cumhur İttifakı Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yeni dönem projelerini açıkladığı seçim beyannamesinin merkezine lojistik köyü koydu. Tüm ulaşım projelerini Lojistik Köy projesinden başlayarak ve onunla ilişkilendirerek anlatan Büyükakın’ın bu projeyle tek hedefinin ulaşımı rahatlatmak olmadığı ortaya çıktı. Lojistik Köy’ün en büyük faydası İzmit Körfezine olacak.

GERİ SAHA OLACAK

Bu lojistik köy sadece Kocaeli’nin merkezinden geçen D-100 ve TEM Otoyolu’ndaki kamyon ve TIR sayısını azaltmak amaçlamıyor. Asıl amaç denizi korumak. İzmit Körfezi’nde bulunan 35 limanın büyüme taleplerini yerine getirmek ve bu büyümenin deniz dolgusu olmaması için Lojistik Köy büyük önem taşıyor. Limanların getirdikleri ürünleri elleçleme imkanının verileceği bu lojistik köy, limanlar için bir geri saha oluşturmuş olacak.

DENİZ DOLGUSUNU ENGELLEYECEK

Lojistik Köy ile birlikte limanlar dolgu yaparak büyümek yerine lojistik köyü kullanarak elleçleme yapacak ve buradan ürünlerini kara ve demir yolu ile taşıyacak. Kent için büyük öneme sahip bu proje, deniz ekosisteminin bozulmasının ve daha fazla dolgu yapılmasını engelleyecek. Aynı zamanda çevreci bir dokunuş olan bu çalışma karbon salınımını azaltacak ve Kocaeli’deki sanayi üretiminin karbon salınımını azaltacak.

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27 Şub 2024 - 19:31 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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