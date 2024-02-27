İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur: İYİ Parti seçmeni kime oy vermeyeceğini iyi bilir

İYİ PARTİ 11 İLÇE VE BÜYÜKŞEHİR ADAYINI TANITTI

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından Kartepe Dedeman Otel’de düzenlenen programda İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin projelerin tanıtımını gerçekleştirdi. Programda ayrıca 11 ilçenin belediye başkan adayı tanıtıldı ve birlik fotoğrafı verildi. Programa İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Nusret Acur, ilçe başkanları, il yöneticileri ve partililer katıldı.

İYİ PARTİ KURTULUŞ AYARLARINA DÖNMÜŞTÜR

Programda açılış konuşmasını İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur. “Önce partimizi tanıyalım ve kim olduğumuzu gözden geçirelim. İYİ Parti milliyetçi demokrat bir parti olarak kendini tanımlamaktadır. İYİ Parti kendini bir türlü anlatamamıştır. İYİ Parti her seçime ittifak ile girmek için değil tek başına iktidar olmak için kurulmuştur. İYİ Parti Afyon mitinginde kendi kuruluş ayarlarına dönmüştür. Partimize içeriden ve dışarıdan operasyon çekilmiştir. İYİ Parti tahammülü kalmayan seçmen kitlesi bizim paydaşımızdır. Bu seçimde bu beklentileri karşılayacağız.

İYİ PARTİ SEÇMENİ KİME OY VERMEYECEĞİNİ İYİ BİLİR

Birileri bu süreçte bizi iktidara yakın durmakla, ya da seçimleri birilerinin kazanmasını engellemekle itham ediyor. Onlara da buradan şu cevabı vereyim kapak olsun! İYİ Parti seçmeni kime oy vereceğinden ziyade kime oy vermeyeceğini en iyi bilen seçmendir. Kimseye yancı olmadan kimseye eyvallah etmeden seçime gireceğiz, kimse bize ayak bağı olmasın. İYİ Parti’nin kapıları tüm fertlere sonuna kadar açıktır. Sokak ve sahada mazeret yok. Türk Milleti’nin vicdanına kendimizi emanet ettik. İYİ Parti bu ülkede haksızlık yapan kim olursa olsun karşısında duran yegane partidir.”

Kaynak: Haber Merkezi