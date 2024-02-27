4 hükümlü yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan K.T. (40), ‘silahla yağma’ suçundan 5 yıl ağır hapisle aranan M.T. (38), ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan N.E. (30), ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından 12 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası ile aranan E.D.A.(42) yakalandı. Adliyedeki işlemlerin ardından 3 hükümlü Kandıra’ya cezaevine, 1 kadın hükümlü ise Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: Haber Merkezi