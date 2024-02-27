4 hükümlü yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan K.T. (40), ‘silahla yağma’ suçundan 5 yıl ağır hapisle aranan M.T. (38), ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan N.E. (30), ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından 12 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası ile aranan E.D.A.(42) yakalandı. Adliyedeki işlemlerin ardından 3 hükümlü Kandıra’ya cezaevine, 1 kadın hükümlü ise Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.