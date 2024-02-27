Gebze, Körfez ve Derince’de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze, Körfez ve Derince’de uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonlar düzenledi. Polis 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 228 gram kannabinoid, 10 gram metamfetamin, 1 adet tüfek, 1 tabanca, 10 adet fişek 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 125 lira ele geçirildi. Uyuşturucu kullandıkları belirlenen 5 şahıs serbest bırakıldı. Ö.S, B.S. ve G.K. adliyeye sevk edildi. Ö.S. adli kontrol ile serbest bırakılırken, B.S. ve G.K. ise tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi