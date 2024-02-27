Değirmendere’de deniz neden kirli?

Denizin çamur rengine büründüğünü söyleyen vatandaşlar, “Değirmendere sahilinde su berrak ve denizin altını görürdük. Ama hafta sonundan beri çamur gibi. Gemilerin atıkları olan sintine gibi bir maddeden dolayı sanki çamurlaşmış. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Denizin neden kirlendiğini merak ediyoruz. Burası bizim her gün gelip nefes aldığımız bir yer. Umarım kötü bir şey olmamıştır” dedi.