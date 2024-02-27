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İYİ Parti Büyükşehir Adayı Yıldıztekin'in göçmen kararı: Kapı dışarı

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İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, "Türkiye yol geçen hanına döndü. Kapı dışarı! Elini kolunu sallayarak ülkeye gelenlere Kocaeli’de müsaade etmeyeceğim" dedi.

Yavuz Solmaz
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İYİ Parti Büyükşehir Adayı Yıldıztekin'in göçmen kararı: Kapı dışarı mask
İYİ Parti Büyükşehir Adayı Yıldıztekin'in göçmen kararı: Kapı dışarı
İYİ Parti Büyükşehir Adayı Yıldıztekin'in göçmen kararı: Kapı dışarı
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GENCAY YILDIZTEKİN PROJELERİNİ ANLATTI

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından Kartepe Dedeman Otel’de düzenlenen programda Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin projelerin tanıtımını gerçekleştirdi. İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin konuşmasında şunları söyledi: “Altyapısı bozulan toplumları toplamak çok kolay olmaz. İnsanlar bir şeye talipli olduğunda baskı ve iftiraya maruz kalıyor. Allah’ın izni ile Kocaeli’ye büyük hizmetler vereceğiz. Her yerde söylüyorum şeffaf olmak gerekiyor. Biz bu hizmeti vereceğiz ve israfı önleyeceğiz. Bütün ihalelerimizi canlı yapacağız. Türkiye yol geçen hanına döndü, ben büyükşehir belediye başkanı olduğumda hiçbir sokakta yabancı tabela olmayacak. Kapı dışarı! Elini kolunu sallayarak ülkeye gelenlere Kocaeli’de müsaade etmeyeceğim.

İYİ Parti Büyükşehir Adayı Yıldıztekin'in göçmen kararı: Kapı dışarı

DÖRDÜNCÜ GÜN KENTSEL DÖNÜŞÜME START VERECEĞİM

Türkiye’de kentsel dönüşüm konusu var. Kocaeli’de kentsel dönüşüm ile ilgili 160 bin bağımsız konutun ‘çürük’ olduğu söylendi. Ben belediyeye geldiğimde 3 gün kutlamaları kabul edeceğim 4. gün sabahı kolları sıvayarak kentsel dönüşümü başlatacağım ve 10 yılda kentimizi tertemiz hale getireceğim ve çocuklar bu binaların altında olmayacak. Biz kimseyi mahallesinden çıkarmayacağız ve kimsenin cebinden para çıkmayacak. İlk 5 yılda güçlendirilmesi gereken binaları güçlendirip yıkılması gerekenleri yıkacağız. 50 bini güçlendirip 50 binini dönüştürerek 1.5 milyon 2 milyon konut üreteceğiz. Kocaeli’de deprem olursa 1 tane afet koordinasyon merkezi var. Biz 3 bölgede koordinasyon merkezi kuracağız.

İYİ Parti Büyükşehir Adayı Yıldıztekin'in göçmen kararı: Kapı dışarı

OTOPARK VE TRAFİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Kocaeli’nin birçok ilçesinde ulaşım sıkıntıları var. Bir kentin medeni kent olması için girişi çıkışı olup trafiğinin de akıcı olmasıdır. Bizim kentimiz için 20-50 yıllık trafik planları yapmamız gerekiyor. Yollarımızı raylı sistemlere entegre edeceğiz. Kocaeli’de deniz ağı oluşturarak uygun fiyatlara vatandaşlarım bu hizmetleri kullanacak. Otopark sorunumuz var. Bu sorunu mutlaka çözmeliyiz.

İYİ Parti Büyükşehir Adayı Yıldıztekin'in göçmen kararı: Kapı dışarı

İZMİT’E MARİNA PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Sekapark’a İzmit Marina projesini hayata geçirerek İzmit’i bir marka şehir yapacağım. Ekmeği 4.60 lira yapacak belirli noktalarda satacağız. Partimiz iktidar olursa emeklilere 3 bin 800 lira yardımda bulunacağım. Ben belediyemizde en az 47 bin lira maaş ödeyeceğim. Girişimci ruhlara 200 bin lira destek sağlayacağım. Huzurevleri ve kadınlara destek projelerimizi hayata geçireceğiz. Kadınların asla baskı altında kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Çocuk bakım merkezleri oluşturacağız. 15 bin üniversite öğrencimize 2 bin 500 lira destek vereceğiz. İlk ve ortaöğretim öğrencilerimize destek vereceğim. Dilovası ve Çayırova kent meydanlarını biz bitireceğiz.”

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27 Şub 2024 - 20:49 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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