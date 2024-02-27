Başından silahla vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı: Hayatını kaybetti

Olay, Hanlı Mahallesi’nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde iş yeri bulunan 48 yaşındaki Mustafa Eraydın, iş yerinin bahçe kısmında arkadaşlarına gösterdiği silahının ateş alması neticesinde kafasından yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ağır yaralanan Eraydın’a ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Mustafa Eraydın, daha sonrasında kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın, kaza mı yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.